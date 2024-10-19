Vefat Haberini Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Yasemin Kay Allen, Babası Dudley Allen'ı Kaybetti!
Vefat Haberini Sosyal Medya Hesabından Duyurdu: Yasemin Kay Allen, Babası Dudley Allen'ı Kaybetti!
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu!
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Birçok başarılı projede yer alan ve güzelliğiyle görenleri büyüleyen Yasemin Kay Allen'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Yasemin Kay Allen, son olarak "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündeme gelmiş ancak ünlü çiftin aşkı kısa sürmüştü hatırlarsanız.
Ünlü oyuncu bu kez ise üzücü bir haber ile gündeme geldi. Babasını kaybeden Yasemin Kay Allen, vefat haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu.
Sosyal medya hesabından babası Dudley Allen ile bir karesini paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımına "Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım" notunu düştü.
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