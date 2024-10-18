Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mustafa Sandal, kart limitini düşürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
"ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN!!"
Toplu doğum günü kutlaması!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Duyanlar duymayanlara duyursun!
Atalarımız bile zorunda kalmış!
👇🏻
😂
Sıradaki?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın