Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
19.10.2024 - 00:09

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetleri sizler için derledik!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Mustafa Sandal, kart limitini düşürdü.

Mustafa Sandal, kart limitini düşürdü.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN!!"

"ALLAH BİN TÜRLÜ BELASINI VERSİN!!"
twitter.com

Toplu doğum günü kutlaması!

Toplu doğum günü kutlaması!
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Duyanlar duymayanlara duyursun!

Duyanlar duymayanlara duyursun!
twitter.com

Atalarımız bile zorunda kalmış!

Atalarımız bile zorunda kalmış!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

😂

😂
twitter.com

Sıradaki?

Sıradaki?
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın