Vural Çelik Neden Öldü? 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Vural Çelik Neden Öldü? 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!
Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. 2. Sayfa'nın haberine göre Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.
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Hafızalarımıza Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile kazınan ve Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi başarılı projelerde yer alan Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.
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Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Birol Güven duyururken, Çelik'in cenaze törenine ait detayları da yine Birol Güven açıklamıştı.
2. Sayfa'nın haberine göre ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm haberi belli oldu! 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi.
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O kadar üzgünüm ki, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın.