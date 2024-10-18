Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Vural Çelik Neden Öldü? 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Vural Çelik Neden Öldü? 51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Ölüm Nedeni Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 22:41

Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. 2. Sayfa'nın haberine göre Vural Çelik'in ölüm nedeni belli oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hafızalarımıza Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile kazınan ve Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi başarılı projelerde yer alan Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.

Hafızalarımıza Avrupa Yakası'ndaki Kubilay Peynircioğlu karakteri ile kazınan ve Bir Demet Tiyatro ve Seksenler gibi başarılı projelerde yer alan Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Birol Güven duyururken, Çelik'in cenaze törenine ait detayları da yine Birol Güven açıklamıştı.

Ünlü oyuncunun ölüm haberini menajeri Birol Güven duyururken, Çelik'in cenaze törenine ait detayları da yine Birol Güven açıklamıştı.

2. Sayfa'nın haberine göre ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm haberi belli oldu! 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi.

2. Sayfa'nın haberine göre ünlü oyuncu Vural Çelik'in ölüm haberi belli oldu! 51 yaşındaki Vural Çelik'in ölüm nedeninin kalp krizi olduğu iddia edildi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Erin Tny

O kadar üzgünüm ki, mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın.