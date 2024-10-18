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Rekor Hande Erçel'in: Ünlü İsimlerin Sosyal Medya Paylaşımlarından Kazandıkları Ücretleri İnceliyoruz!

Rekor Hande Erçel'in: Ünlü İsimlerin Sosyal Medya Paylaşımlarından Kazandıkları Ücretleri İnceliyoruz!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 20:24

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarından kazandıkları ücretler belli oldu! Gelin, dudak uçuklatan ücretlere birlikte bakalım!

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Kıvanç Tatlıtuğ, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Kıvanç Tatlıtuğ, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Burak Özçivit, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Burak Özçivit, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Barış Arduç, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Barış Arduç, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Mert Ramazan Demir, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Mert Ramazan Demir, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Hande Erçel, 1 Post 1 ve 1 Story 3 milyon TL.

Hande Erçel, 1 Post 1 ve 1 Story 3 milyon TL.
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Gökçe Bahadır, 1 Post ve 1 Story 3 milyon TL.

Gökçe Bahadır, 1 Post ve 1 Story 3 milyon TL.

Fahriye Evcen, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Fahriye Evcen, 1 Post ve 1 Story 2.5 milyon TL.

Beren Saat, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Beren Saat, 1 Post ve 1 Story 2 milyon TL.

Meryem Uzerli, 1 Post ve 1 Story 1.5 milyon TL.

Meryem Uzerli, 1 Post ve 1 Story 1.5 milyon TL.

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