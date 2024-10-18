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51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!

51 Yaşında Hayatını Kaybeden Vural Çelik'in Cenaze Töreninin Detayları Belli Oldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
18.10.2024 - 18:27

Avrupa Yakası ve Seksenler dizileriyle tanınan Vural Çelik, 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Birol Güven, Çelik'in cenaze töreninin detaylarını paylaştı.

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Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinde hayat verdiği karakterler ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.

Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinde hayat verdiği karakterler ile hafızalarımıza kazınan Vural Çelik, geçtiğimiz günlerde 51 yaşında hayatını kaybetmişti hatırlarsanız.

Vefatından geriye karakterleri, açıklamaları ve röportajları kalan ünlü oyuncunun cenaze törenine ait detaylar henüz kesinleşmemişti.

Vefatından geriye karakterleri, açıklamaları ve röportajları kalan ünlü oyuncunun cenaze törenine ait detaylar henüz kesinleşmemişti.

Birol Güven, kesinleşen cenaze töreninin detaylarını geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştı.

Birol Güven, kesinleşen cenaze töreninin detaylarını geçtiğimiz saatlerde Instagram hesabından paylaştı.

Birol Güven, Vural Çelik'in cenazesinin 19 Ekim Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

Birol Güven, Vural Çelik'in cenazesinin 19 Ekim Cumartesi günü Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrasında Kilyos Mezarlığı'na defnedileceğini açıkladı.

İşte Birol Güven'in paylaşımı 👇🏻

İşte Birol Güven'in paylaşımı 👇🏻

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