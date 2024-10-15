Zirve Sabahların Sultanı'nın: Türkiye'nin En Zengin Kadın Sanatçılarını Açıklıyoruz!
Zirve Sabahların Sultanı'nın: Türkiye'nin En Zengin Kadın Sanatçılarını Açıklıyoruz!
Medyanın50Tonu'nun haberine göre servetleriyle Türkiye'nin en zengin kadın ünlüleri belli oldu! Gelin ülkenin en zengin isimlerine birlikte bakalım!
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İster oyuncu ister şarkıcı olsun ünlü isimlerimizin bölüm ya da konser başı aldıkları ücreti her fırsatta konuşuyor hatta bazen de "Bunlar nasıl paralar?" demekten kendimizi alıkoyamıyoruz.
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Tabii sık sık 'en zenginler listeleri'ni de takip ediyor ister istemez biraz da dedikodularını yapıyoruz 😂 Oteller, rezidanslar, apartmanlar, yalılar... Gelin bu kez de Türkiye'nin en zengin kadın sanatçılarına birlikte bakalım!
Türkiye'nin en zengin kadın ünlüleri listesinin 10. sırasında Demet Akalın var! Akalın, kazancının neredeyse tamamını gayrimenkule yatırıyor.
9. sıranın sahibi ise Hülya Avşar. Ünlü sanatçı da kazancını gayrimenkule yatırmayı seçen isimlerden yalnızca bir tanesi. Hatta Avşar'ın İngiltere'de de bir evi var.
Hadise listeye 8. sıradan yerleşiyor. Hem yurt içi hem yurt dışında gayrimenkul yatırımı yapan ünlü şarkıcı gerek konserleri gerek televizyon programları gerekse reklam anlaşmaları ile servetini her gün büyütüyor.
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Mütevazılığıyla bilinen Nilüfer de listenin 7.'si!
Sahnelerin efsane isimlerinden biri olan Ebru Gündeş ise listeye 6. sıradan yerleşiyor. Boğaz'da yalısı olan Gündeş, büyükbaş hayvancılık tesisleri ve diğer yatırımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Listenin beşincisi ve sürpriz ismi ise Aşkın Nur Yengi.
Müzik sektörünün efsanelerinden biri olan Emel Sayın da Türkiye'nin en zengin kadın sanatçıları listesinde 4. sırada. Marmaris'te bir oteli ve İstanbul'da malikaneleri olan ünlü sanatçı da gayrimenkule yatırım yapmayı tercih edenlerden.
Geldik ilk 3'e! Listemizin 3. sırasında minik serçemiz Sezen Aksu var. Aksu'nun da İstanbul Boğazı'nda bir yalısı var!
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Sibel Can listemizin ikincisi! Beykoz'da lüks bir malikaneye sahip olan Sibel Can'ın Nakkaştepe’de de boğaz manzaralı bir villası var. Hatta ünlü ismin Amerika'da da yatırımları bulunuyor.
Ve birincimiz sabahların sultanı Seda Sayan! Etiler'de lüks bir mekanı, İstanbul'da birçok rezidans dairesi ve Amerika'da gayrimenkulleri olan ünlü sanatçı listenin birincisi olmaya da hak kazanıyor!
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