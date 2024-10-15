Aralarına Kara Kedi Girmiş: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın Bir Haftalık Ayrılığını 'Aşk Şarkısı' Bitirmiş!
Aralarına Kara Kedi Girmiş: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın Bir Haftalık Ayrılığını 'Aşk Şarkısı' Bitirmiş!
Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göre bir süredir birlikte görünmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin kısa bir ayrılık yaşadığı, Mert Demir'in barışmak için Serenay Sarıkaya'ya bir şarkı yazdığı iddia edildi!
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Mert Demir ve Serenay Sarıkaya ikilisi aşklarını ilan ettikleri günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan çiftlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Kimileri çiftin ilişkini eleştirdi, kimileri gerçek bulmadı... Ancak Serenay Sarıkaya'nın aşık olduğu her halinden belliydi. Hatta sevgilisinin konserine resminin basılı olduğu bir tişörtle bile gitmişti hatırlarsanız.
Ancak ne olduysa ünlü çiftimize nazar değdi. Birkaç haftadır birlikte görülmeyen ikilinin nedenini bilmediğimiz bir tartışmadan dolayı kısa bir ayrılık yaşadığı öne sürüldü.
Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göreyse ikilinin ayrılığı çok kısa sürdü! Mert Demir, kendini Serenay Sarıkaya'ya affettirebilmek içinse bir aşk şarkısı yazdı!
Mert Demir, biricik sevgilisi Serenay Sarıkaya için yazdığı şarkıyı bakalım dinleyicilerine sunacak mı! Merakla bekliyoruz!
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