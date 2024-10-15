Aralarına Kara Kedi Girmiş: Mert Demir ve Serenay Sarıkaya'nın Bir Haftalık Ayrılığını 'Aşk Şarkısı' Bitirmiş!

Takvim Gazetesi'nden Ufuk Özcan'ın haberine göre bir süredir birlikte görünmeyen Serenay Sarıkaya ve Mert Demir çiftinin kısa bir ayrılık yaşadığı, Mert Demir'in barışmak için Serenay Sarıkaya'ya bir şarkı yazdığı iddia edildi!

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