Ablasına Taşınıp Evde Bile Gözlük Takan Dilan Polat'ın Yüzündeki Morlukların Nedeni Nihayet Belli Oldu!
Ablasına Taşınıp Evde Bile Gözlük Takan Dilan Polat'ın Yüzündeki Morlukların Nedeni Nihayet Belli Oldu!
Son günlerde her paylaşımında gözlük takan Dilan Polat'ın ablasının evine taşınması ve yüzündeki morluklar dikkat çekmişti. Polat'ın yüzündeki morluklar akıllara Engin Polat'I getirirken ünlü fenomen morlukların nedenini nihayet açıkladı.
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Tahliye olur olmaz sosyal medya hesaplarına geri dönüş yapan ve gün içerisinde onlarca hikaye atmaya devam eden Dilan Polat'ın eşi Engin Polat ile arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu hatırlarsanız.
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Dilan Polat, mutlu aile pozlarını art arda sıralasa da bazı hikayelerde Engin Polat'ın gergin tavırları dikkat çekmiş, Polat'ın bir süreliğine ablasının evine taşınması ise iddiaları güçlendirmişti.
Daha sonra ise TV8 muhabirlerinin kameralarına takılan Dilan Polat, önüne diktiği korumalar ve yüzündeki morlukları gizleme çabası ile gündeme gelmişti.
Yüzündeki ve vücudundaki morlukları gizlemek için büyük bir çaba sarf eden ünlü fenomen, pek başarılı olamayınca akıllara iki ihtimal geldi tabii. İlk ihtimal tabii ki Polat'ın yüzüne estetik yaptırmış olabileceğiydi. İkinci ihtimal ise hiç düşünmek istemediğimiz bir iddiaydı açıkçası.
Morluklar günden güne dikkat çekip gözler Engin Polat'a çevrilmişken Dilan Polat nihayet yüzündeki morlukların nedenini açıkladı.
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Estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Dilan Polat, yüzüne vitamin takviyesi yaptırdığını ve morlukların da birkaç gün içerisinde geçeceğini söyledi!
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Yaaav bize neee bize neee? Haber mi bu şimdi?