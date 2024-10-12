Deha Tuzcu Meselesine Adı Karışan Berkcan Güven'den Reynmen'e Nikah Kürsüsünde Minnet Dolu Konuşma!
Deha Tuzcu Meselesine Adı Karışan Berkcan Güven'den Reynmen'e Nikah Kürsüsünde Minnet Dolu Konuşma!
Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kadın cinayetlerinden sonra gözler Discord panellerindeki konuşmalara çevrilmiş, Deha Tuzcu kaosuna dahil olan Berkcan Güven eleştirilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Reynmen'in İtalya'daki düğününe katılan Güven, Reynmen'e minnet dolu bir konuşmayla teşekkür etti.
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Semih Çelik cinayetlerinin ardından sosyal medyada Deha Tuzcu isimli fenomen/rapçinin Discord uygulamasındaki kız çocuklarını taciz eden panelin sahibi olduğu iddia edilmişti hatırlarsanız.
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Deha Tuzcu ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıkan Berkcan Güven'in 1 milyon takipçili hesabını kapatması ve daha sonra hedef gösterildiği için çok üzüldüğünü dile getirmesi de epey tepki çekmişti.
Zor zamanlar geçirdiğini belirten Berkcan Güven'den o günden sonra ses seda çıkmazken kendisi dün bir küsüp bir barıştığı arkadaşı Reynmen'in düğününde görüldü!
Nikah kürsüsünde bir konuşma bile yapan Güven, "Ben çok kötü günlerden geçtim, kimse yanımda olmadı. Bi tek beni arayıp yanımda olan sendin. Öyle büyük bir kalbin var ki senin, düğün gününden 1 gün önce beni çekirdek çitlemeye götürüp moral oldun." açıklamalarıyla Reynmen'e duyduğu minneti dile getirdi.
İşte Berkcan Güven'in konuşması 👇🏻
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