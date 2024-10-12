Deha Tuzcu Meselesine Adı Karışan Berkcan Güven'den Reynmen'e Nikah Kürsüsünde Minnet Dolu Konuşma!

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan kadın cinayetlerinden sonra gözler Discord panellerindeki konuşmalara çevrilmiş, Deha Tuzcu kaosuna dahil olan Berkcan Güven eleştirilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz saatlerde Reynmen'in İtalya'daki düğününe katılan Güven, Reynmen'e minnet dolu bir konuşmayla teşekkür etti.