Berkcan Güven'den Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Deha Tuzcu Olayı Açıklaması!
Berkcan Güven'den Kız Çocuklarını Taciz Eden Panelin Sahibi Olduğu İddia Edilen Deha Tuzcu Olayı Açıklaması!
YouTube'dan ardından müzik sektöründe de kendisini gösteren fenomen Berkcan Güven, Deha Tuzcu olayının patlamasının ardından 1 milyon takipçisi olan X hesabını kapattı. Eleştirilerin hedefi olunca hesabı yeniden açan Güven'in paylaşımları da tartışma yarattı.
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Daha önce yaptığı Omegle yayınlarıyla büyük dikkat çekerek adını duyuran Deha Tuzcu, sanal dünyanın en büyük gruplarından biri olarak adlandırılan 'BGY'ye girmişti.
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İlerleyen günlerde gruptan atıldığı ileri sürülmüş ve kendisi ayrı bir grup kurmuştu. Bu yaşananların ardından milli değerler başta olmak üzere her türlü değere hakaretler eden paylaşımlar yapması büyük tartışma yaratmıştı.
Tuzcu'nın Discord’da özellikle kız çocuklarına yönelik yapılan zorbalık ve tacizlerin baş gösterdiği bir panelin sahibi olduğu iddiası da infial yarattı.
Sapkın grubun, bir Discord kanalında 12 yaşlarında bir kız çocuğunun genital bölgesine kolonya döktürüp yaktırdığı anların ise gerçek mi yoksa kurgu mu olduğu tartışması da gündem yarattı.
Manevi değerleri aşağılayan ve kadına şiddeti özendiren içerikler üreten grup ile ilişkili bulunduğu öne sürülen Deha Tuzcu hakkında bir gelişme daha yaşandı.
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Olaylı fenomen, daha önce Berkcan Güven'in müzik stüdyosunda görüntülenmişti. Grup üyelerinden biri olan Killoki'nin Defa Tuzcu için "yatırımcımız" demesi de ipleri geren anlardan biri olmuştu.
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Deha Tuzcu ile arkadaş olduğu iddia edilen sosyal medya fenomeni Berkcan Güven'in gelen tepkilerin ardından X (Twitter) hesabını kapattığı öne sürüldü.
Deha Tuzcu ile arkadaş olduğu öne sürülen sosyal medya fenomeni Berkcan Güven, gelen yoğun tepkilerin ardından 1 milyon takipçili X (Twitter) hesabını kapattı.
Ardından açıklama yapmak için Twitter hesabını yeniden aktif hale getiren Berkan Güven sözlerine “Dünden beri gördüğüm sansürsüz resimlerden dolayı Twitter'ı kapattım. Bir şeyden kaçıyormuşum gibi göstermeleri ve sonrasında insanlara hedef gösterilmek çok üzücü. Ülkeyle ilgili bir paylaşım yapıyorum, sonra 'Sende bu insanla arkadaşsın' diye bir linç yiyorum. Sorun değil, kendimi açıklayıp gideceğim." diyerek başladı.
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"Bahsi geçen arkadaşı müzikle 2 sene önce tanıdım. Çalıştığım insanların arkadaşı olarak. Başka bir şekilde kendisiyle herhangi bir ticari ilişkim olmadı. İnsanların bahsettiği discord grup muhabbetlerinde bahsedilen videoları internette paylaşıldıkça sizle birlikte çıktıkça ben de görüyorum."
Ardından o paylaşımı silen ünlü fenomen bu sefer de "Organize bir şekilde bir fotoğraf ve hesabımı kapattığım fotoğrafı yanyana koyarak beni yemeye çalışmaya devam edin bu herif ne benim yatırımcım ne de can ciğer arkadaşım müzik dolayısıyla müzik konusunda konuştuğum aynı ortamda tanıştığım bulunduğum bir insan" yazılı paylaşımıyla öne çıktı.
Deha Tuzcu olayıyla büyük tepki toplayan Berkcan Güven bir de avukatı aracılığıyla basın açıklaması yayınladı.
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