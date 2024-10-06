Evlat Acısını Tatmıştı: Mazhar Alanson, Kızı Eda'yı Son Yolculuğuna Uğurlarken Zor Anlar Yaşadı!
Evlat Acısını Tatmıştı: Mazhar Alanson, Kızı Eda'yı Son Yolculuğuna Uğurlarken Zor Anlar Yaşadı!
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele edelen Eda Alanson son yolculuğuna uğurlandı. Mazhar Alanson kaybettiği kızının tabutunun başında zor anlar yaşarken sanatçı dostları destek oldu.
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MFÖ grubuyla gönüllere taht kuran Mazhar Alanson evlat acısıyla derinden sarsıldı. Usta sanatçının kızı Eda Alanson Ankara'da tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde vefat etti.
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Güven Kıraç’la başrolü paylaşan Mazhar Alanson “Kirpi” adlı sinema filminin metin yazarlığını üstlenen Eda babasıyla beraber kamera karşısına da geçmişti.
Alanson, 50 yaşında hayatını kaybeden kızının vefatını da "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu. Yarın öğle namazı ile Fatih Camii’nden uğurlayacağız. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın" diyerek duyurmuştu:
Mazhar Alanson'ın biricik kızı İstanbul Fatih Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı. Eda Alanson'a son görevini yapmak isteyen tüm sevdikleri de orada hazır bulundu.
Kızının tabutunun başında en zor acıyı yaşayan Alanson gözyaşlarına hakim olamadı. Orhan Gencebay'sa zaman zaman ayakta durmakta güçlük çeken usta şarkıcının yanından ayrılmadı.
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MFÖ'den dostu Fuat Güner de böylesi acı bir günde Mazhar Alanson'u yalnız bırakmadı.
Mazhar Alanson'u teselli eden isimlerden bir tanesi de eşi son paylaşımıyla gündem olan Biricik Suden'di.
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