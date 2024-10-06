Üç Kuşak Estetik: Annesinin Yanına Giden Seda Sayan’ın Ameliyatla Bambaşka Biri Olan Ablasını Kimse Tanıyamadı

İşlemleri yapan doktor da 'Sevgili Seda Sayan kıymetli ablası Nursel Hanım'ı emanet etti. 'Hocam ablam 3 yıl önce bir operasyon geçirdi, talihsizlik oldu gözleriyle ilgili, 3 yıldır siyah gözlükler ile dolaşıyor, hem onu hem de yüz gençleştirme yaparsanız mutlu olurum' dedi. 'Memnuniyetle' dedim' ifadelerini kullanmıştı.