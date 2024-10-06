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Üç Kuşak Estetik: Annesinin Yanına Giden Seda Sayan’ın Ameliyatla Bambaşka Biri Olan Ablasını Kimse Tanıyamadı

Üç Kuşak Estetik: Annesinin Yanına Giden Seda Sayan’ın Ameliyatla Bambaşka Biri Olan Ablasını Kimse Tanıyamadı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.10.2024 - 13:44

Annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın tedavisi için Berlin'e giden Seda Sayan ablası ve annesiyle yeni bir poz paylaştı. Gençleştirme operasyonu geçiren ablası Nursel Sayan Yıldız'ın son halini kimse tanıyamadı.

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Kariyeri kadar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sabahların Sultanı Seda Sayan bu kez de ablası Nursel Sayan Yıldız'la gündeme geldi.

Kariyeri kadar özel hayatıyla gündemden düşmeyen Sabahların Sultanı Seda Sayan bu kez de ablası Nursel Sayan Yıldız'la gündeme geldi.

Biricik eşi Çağlar Ökten'le pozunu 'Berlin'de aşk başkadır' notuyla paylaşan ünlü sanatçı annesini tedavi için Berlin'e götürmüştü.

Biricik eşi Çağlar Ökten'le pozunu 'Berlin'de aşk başkadır' notuyla paylaşan ünlü sanatçı annesini tedavi için Berlin'e götürmüştü.

Berlin'de, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği yanlış estetik operasyonları sonucunda yüzünde deformeler meydana gelen ablası da vardı.

Berlin'de, geçtiğimiz yıllarda geçirdiği yanlış estetik operasyonları sonucunda yüzünde deformeler meydana gelen ablası da vardı.

Estetik operasyonlarının ardından yaşadığı sıkıntıyla birlikte hemen kardeşi Seda Sayan'a koşmuştu hatırlarsanız.

Estetik operasyonlarının ardından yaşadığı sıkıntıyla birlikte hemen kardeşi Seda Sayan'a koşmuştu hatırlarsanız.

Sayan'ın önerisi üzerine gittiği doktorun müdahaleleriyle birlikte bir kez daha bıçak altına yatmıştı ve birçok işlem geçirmişti.

Sayan'ın önerisi üzerine gittiği doktorun müdahaleleriyle birlikte bir kez daha bıçak altına yatmıştı ve birçok işlem geçirmişti.

İşlemleri yapan doktor da 'Sevgili Seda Sayan kıymetli ablası Nursel Hanım'ı emanet etti. 'Hocam ablam 3 yıl önce bir operasyon geçirdi, talihsizlik oldu gözleriyle ilgili, 3 yıldır siyah gözlükler ile dolaşıyor, hem onu hem de yüz gençleştirme yaparsanız mutlu olurum' dedi. 'Memnuniyetle' dedim' ifadelerini kullanmıştı.

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Operasyonun ardından son hali merak edilen Nursel Sayan Yıldız aylar sonra Berlin'de ortaya çıktı. Seda Sayan tedavi gören annelerini ziyaret ettikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Operasyonun ardından son hali merak edilen Nursel Sayan Yıldız aylar sonra Berlin'de ortaya çıktı. Seda Sayan tedavi gören annelerini ziyaret ettikleri anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Annesi, yengesi ve ablası ile verdiği pozunu da "Canım annem, canım yengem ve canım ablam" notuyla takipçilerine sundu.

Annesi, yengesi ve ablası ile verdiği pozunu da "Canım annem, canım yengem ve canım ablam" notuyla takipçilerine sundu.

Aynı pozu Instagram'ından "Bütün kızlar toplandık" notuyla paylaşan Nursel Sayan Yıldız'ın son halini görenler tanıyamadı adeta.

Aynı pozu Instagram'ından "Bütün kızlar toplandık" notuyla paylaşan Nursel Sayan Yıldız'ın son halini görenler tanıyamadı adeta.

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