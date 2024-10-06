'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Vermişti: Eleştirilen Azra Akın Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı!
'Normal Doğum Eylem Planı'na Destek Vermişti: Eleştirilen Azra Akın Dikkat Çeken Bir Açıklama Yaptı!
Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanıp Normal Doğum Eylem Planı kampanyası tartışma yaratmıştı. Kampanyaya destek verdiği için eleştirilerin hedefi olan Azra Akın'dan açıklama geldi.
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Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından "Doğal Olan Normal Doğum" temalı Normal Doğum Eylem Planı uygulamaya konuldu.
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Makul sezaryen doğum sınırının ülkemizden aşılmasından dolayı başlatıldığı belirtilen kampanyada tepki gösteren birçok ünlü isim oldu.
Bu isimlerden bir tanesi Bahar dizisinde performansıyla ortalığı kasıp kavuran Demet Evgar olmuştu.
Eski Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın ise 'Normal Doğum Eylem Planı' kampanyasına destek veren isimler arasında yer aldı.
Normal Doğum Eylem Planı Tanıtım Toplantısı'na katılan Akın'ın"Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan Normal Doğum Kampanyasının bir parçası olmaktan mutluluk duydum" notlu paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki çekti.
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Aldığı eleştirilerin gitgide büyümesinin ardından sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yaptı. Siyasi bir figür olmadığının altını çizen Azra Akın, "Bugün üzülerek görmekteyim ki, ülkenin kutuplaşmasından en çok yakınan kesimler, aynı konuda bayrağı en önde taşımakta, konuları derinine düşünme ve değerlendirme fırsatını ellerinin tersiyle itmektedirler" ifadelerini kullandı.
"Kendilerinin himayesinde yapılan bu etkinliğe daveti için Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye teşekkürü bir borç bilirim... Tamamen kadını ilgilendiren ve kadın vücudunun mucizelerinden biri olan kutsal doğum işlevinde, öncelikle ve elbette kimin nasıl ve ne şekilde doğuracağı kadının kararı olmalıdır."
"Bugün ülkemizde ne yazık ki oranı tüm gelişmiş ülkelerin yaklaşık iki katına çıkmış sezaryen doğum hakkında, ülkem yetkililerinin ters giden bazı uygulamalara karşı tedbir alması, toplumu bu konuda uyarması ve bilinçlendirmesi gibi önemli çalışmaları her zaman destekleyeceğimi belirtmek isterim."
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