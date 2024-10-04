Demet Evgar'dan Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotuna Sert Tepki!
Demet Evgar'dan Sağlık Bakanlığı'nın "Doğal Olan Normal Doğum" Kamu Spotuna Sert Tepki!
Demet Evgar, geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı 'Doğal Olan Normal Doğum' temalı kamu spotuna tepki gösterdi.
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Geçtiğimiz saatlerde Sağlık Bakanlığı, sezaryen doğumların ülkemizde yüksek olmasına dikkat çekmek amacıyla "Doğal Olan Normal Doğum" temalı bir kamu spotu yayınlayarak Normal Doğum Eylem Planı'nı başlattı.
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Bir bebeğin sesinin kullanıldığı kamu spotu, sosyal medyada eleştirilerin odağı olurken ünlü isimlerden de tepkiler gecikmedi.
Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotuna tepki gösteren ünlü isimlerden bir tanesi de şimdilerde Bahar dizisi ile adından söz ettiren Demet Evgar oldu!
X platformundan paylaşım yapan Evgar, "Birçok kadın vajinal doğumu içsel olarak ister. Ancak ya sezaryen olmak zorunda kalır, ya doktoru tarafından sezaryene yönlendirilir ya da korku ve endişelerinden dolayı sezaryeni seçer." diyerek bu kamu spotunun kadınları korkuya sürüklediğini söyledi.
"“BU DA KADININ SUÇU, BU DA KADININ HATASI, BU DA KADININ YANLIŞ SEÇİMİ” şeklinde yansıtılan bu kamu spotunu kalbim sıkışarak izledim." açıklamalarında bulunan Evgar, kendi doğumunun da mecburen sezaryen gerçekleştiğini açıkladı.
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"Elbette “vajinal doğum” yapmak ve sonrasında bu konforlu deneyimi yaşamak isterdim." açıklamalarında bulunan Evgar, korku filmi olarak nitelendirdiği bu kamu spotunun bir an önce kaldırılması ve yerine daha hedefe yönelik, nitelikli ve nicelikli bir film çekilmesi gerektiğini belirtti.
İşte Demet Evgar'ın paylaşımı 👇🏻
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