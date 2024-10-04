Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"ADALET YOK MU???"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
🫢
Kime olmuyor ki?
👇🏻
Duymayanlara duyurulur!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gündem gergin olunca ünlüler de gergin oluyor tabii!
Demo da gergin ama onun gerginliği MasterChef'e!
👇🏻
"NE DİYONUZ?"
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın