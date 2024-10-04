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Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Her Yerde Varım Deyip Derdini X'ten Anlatan Ünlülerin Biraz Atarlı Biraz Kahkahalı Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
04.10.2024 - 20:34

Instagram'ı aşıp derdini Twitter'da da (X) anlatmaya ant içen ünlülerin bu hafta attıkları en ilgi çeken tweetleri sizler için derledik!

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"ADALET YOK MU???"

"ADALET YOK MU???"
twitter.com

🫢

🫢

Kime olmuyor ki?

Kime olmuyor ki?
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Duymayanlara duyurulur!

Duymayanlara duyurulur!
twitter.com
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Gündem gergin olunca ünlüler de gergin oluyor tabii!

Gündem gergin olunca ünlüler de gergin oluyor tabii!
twitter.com

Demo da gergin ama onun gerginliği MasterChef'e!

Demo da gergin ama onun gerginliği MasterChef'e!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"NE DİYONUZ?"

"NE DİYONUZ?"
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
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