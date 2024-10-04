Şık ama Çok Sade: Serenay Sarıkaya'dan Sonra Evinin Kapılarını Açan Tuba Ünsal'ın Dekorasyonu İçimizi Açtı!
Şık ama Çok Sade: Serenay Sarıkaya'dan Sonra Evinin Kapılarını Açan Tuba Ünsal'ın Dekorasyonu İçimizi Açtı!
Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya AD Middle East isimli dergiye kapılarını açmış, ünlü ismin ev dekorasyonu çok eleştirilmişti. Bu kez evinin kapılarını açan ünlü isim Tuba Ünsal oldu. Ünsal'ın sade ve şık evi resmen içimizi açtı!
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez AD Middle East isimli dergiye açmış ve Sarıkaya'nın ev dekorasyonu sosyal medyada büyük ses getirmişti.
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Kimileri Sarıkaya'nın evine bayılmış kimileri ise ünlü oyuncunun ev dekorasyonunu çok iç karartıcı bularak eleştiri yağmuruna tutmuştu.
Evinin kapılarını açan bir diğer ünlü isim ise Tuba Ünsal oldu! Marie Claire Maison isimli dergiye evinin kapılarını açan ünlü ismin ev dekorasyonu ise resmen içimizi açtı!
Gelin Tuba Ünsal'ın beyazlar içindeki evini birlikte inceleyelim!
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