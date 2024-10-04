Şık ama Çok Sade: Serenay Sarıkaya'dan Sonra Evinin Kapılarını Açan Tuba Ünsal'ın Dekorasyonu İçimizi Açtı!

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya AD Middle East isimli dergiye kapılarını açmış, ünlü ismin ev dekorasyonu çok eleştirilmişti. Bu kez evinin kapılarını açan ünlü isim Tuba Ünsal oldu. Ünsal'ın sade ve şık evi resmen içimizi açtı!