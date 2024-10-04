Olimpiyat Performansı Eleştirilen Ebrar Karakurt "Kötü Yorumları Dikkate Alma" Diyen Takipçisine Sert Çıkıştı!
Olimpiyat Performansı Eleştirilen Ebrar Karakurt "Kötü Yorumları Dikkate Alma" Diyen Takipçisine Sert Çıkıştı!
Olimpiyat performansı çok eleştirilen Ebrar Karakurt, bir takipçisinin X platformundan yaptığı 'Kötü yorumları dikkate alma yorumuna çok sert çıkıştı.
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Filenin Sultanları'nın başarılı, eğlenceli ve sempatik oyuncusu Ebrar Karakurt'u mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Ebrar Karakurt, sadece kariyeriyle değil sosyal medya paylaşımları, eleştirilere verdiği hazır cevaplar ve açıklamaları ile de sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden bir tanesi.
Olimpiyat performansı çok eleştirilen Karakurt, X platformundan aldığı eleştirilere verdiği yanıtlarla da gündeme geliyordu hatırlarsanız.
Hatta bir x kullanıcısı da bu duruma dikkat çekmiş ve Karakurt'un yorumlara cevap verme nedeninin iyi performans sergilememesi olduğunu iddia etmişti 👇🏻
Ünlü sporcu bu kez de "Kötü yorumları dikkate alma" diyen takipçisine verdiği sert yanıt ile gündeme geldi.
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Karakurt, "Ebrar canım benim birtanem sen profesyonel sporcusun kendine ediyorsun bu sitelerde her kes birşey diyor her diyeni okusan görsen senin piskolojin mahvoluyor etme kendini" diyen takipçisine "Benim iyiligimi isteme hocam. Benim psikolojim de iyiliğim de senin üstüne vazife değil" yanıtını verdi.
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