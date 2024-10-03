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Evini Övdü Kendisine Laf Attı: Gülben Ergen, Narin Cinayetine Tepki Göstermeyen Serenay Sarıkaya'ya Büyük Taş!

Evini Övdü Kendisine Laf Attı: Gülben Ergen, Narin Cinayetine Tepki Göstermeyen Serenay Sarıkaya'ya Büyük Taş!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 19:40

Narin Güran ile ilgili paylaşımlarına ara vermeden devam eden Gülben Ergen, şimdilerde ev dekorasyonuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın konuyla ilgili herhangi bir tepki göstermemesine çıkıştı.

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Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk günden bu yana tepki gösteren isimlerden bir tanesi Gülben Ergen olmuştu hatırlarsanız.

Narin Güran cinayeti ile ilgili ilk günden bu yana tepki gösteren isimlerden bir tanesi Gülben Ergen olmuştu hatırlarsanız.

X hesabından yaptığı paylaşımlar ile önce Narin'in kaybolduğu dönemde sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen, Narin'in ölüm haberinden sonra bu kez de katilinin bulunması için paylaşımlarına devam etmişti.

X hesabından yaptığı paylaşımlar ile önce Narin'in kaybolduğu dönemde sesini duyurmaya çalışan Gülben Ergen, Narin'in ölüm haberinden sonra bu kez de katilinin bulunması için paylaşımlarına devam etmişti.

Ünlü sanatçı bu kez de şimdilerde ev dekorasyonuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın konuyla ilgili herhangi bir tepki göstermemesine çıkıştı.

Ünlü sanatçı bu kez de şimdilerde ev dekorasyonuyla gündeme gelen Serenay Sarıkaya'nın konuyla ilgili herhangi bir tepki göstermemesine çıkıştı.

"Serenay Sarıkaya’nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel." diyen Ergen, "Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı" açıklamalarında bulundu.

"Serenay Sarıkaya’nın evi çok güzel. Kendisi çok çok güzel. İşleri çok güzel." diyen Ergen, "Narin büyüseydi belki onu takip eden hayranlarından biri olacaktı" açıklamalarında bulundu.

"Bu ülke insanlarından ekmek yeyip, bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden." açıklamalarında bulunan Ergen, Sarıkaya'ya taş atmayı ihmal etmedi.

"Bu ülke insanlarından ekmek yeyip, bu ülkede öldürülen çocuklara hassasiyetle yaklaşan mesajlar görmek isterdim kendisinden." açıklamalarında bulunan Ergen, Sarıkaya'ya taş atmayı ihmal etmedi.
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İşte Gülben Ergen'in paylaşımı 👇🏻

İşte Gülben Ergen'in paylaşımı 👇🏻
twitter.com

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