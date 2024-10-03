Sofra Bezine Benzetildi: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Set Kombini Geçer Not Alamadı!
Sofra Bezine Benzetildi: Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Set Kombini Geçer Not Alamadı!
Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün set kombini sofra bezine benzetilince sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü!
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Kızılcık Şerbeti dizisinin seyirciyi her bölümde ayrı sinir krizine sokan karakterlerinden biri olan Fatih'i canlandıran Doğukan Göngör, magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi biliyorsunuz ki.
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Bazen hayat verdiği Fatih karakteri bazen özel hayatı bazen de açıklamaları ile sık sık gündemimizdeki yerini alan Doğukan Güngör, bu kez de kombiniyle gündeme geldi.
Kızılcık Şerbeti hayranı olan ve İstanbul'a gelerek seti ziyaret eden bir grup, Doğukan Güngör ile hatıra fotoğrafı çekilmek istedi.
Güngör'ün pantolonu sofra bezine benzetilince sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı!
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