Temizlik Programları ile Tanınan Kadir Ezildi Kimdir? Nasıl Meşhur Oldu? Mesleği Ne? Evli mi?

Babası için 'Babamı 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı' açıklamalarında bulunan Ezildi, 'Onu affetmiyorum' dediği babasıyla hala görüşmüyor.