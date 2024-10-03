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Temizlik Programları ile Tanınan Kadir Ezildi Kimdir? Nasıl Meşhur Oldu? Mesleği Ne? Evli mi?

Temizlik Programları ile Tanınan Kadir Ezildi Kimdir? Nasıl Meşhur Oldu? Mesleği Ne? Evli mi?

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
03.10.2024 - 13:54

Temizlik programları ile tanınan şimdilerde nişanlı Gamze Öztürk ile gündeme gelen Kadir Ezildi kimdir? Nasıl meşhur oldu? Asıl mesleği ne?

Gelin tüm bu soruların cevaplarına birlikte bakalım!

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Temizlik takıntısı ve temizlik programları sunuculuğu ile geniş kitlelere ulaşan Kadir Ezildi'yi mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür.

Temizlik takıntısı ve temizlik programları sunuculuğu ile geniş kitlelere ulaşan Kadir Ezildi'yi mutlaka duymuş ya da görmüşsünüzdür.

Peki şimdilerde nişanlısı Gamze Türkmen ve gerçekleştirdiği görkemli organizasyonlar ile gündeme gelen Kadir Ezildi kimdir? Gelin birlikte bakalım!

Peki şimdilerde nişanlısı Gamze Türkmen ve gerçekleştirdiği görkemli organizasyonlar ile gündeme gelen Kadir Ezildi kimdir? Gelin birlikte bakalım!

Kadir Ezildi kimdir? Asıl mesleği ne?

Kadir Ezildi kimdir? Asıl mesleği ne?

İlk olarak Temizlik Avcıları isimli program ile karşımıza çıkan Kadir Ezildi, temizlik programı sunuculuğu yapmadan önce bir hastanede depo sorumlusu ve arşiv görevlisi olarak çalışıyordu. 19 Mart 1995 tarihinde Konya'da dünyaya gelen Ezildi, şimdilerde 29 yaşında. Temizlik takıntısının anne ve babasının ayrılığının ardından başladığını söyleyen ünlü fenomen, sosyal medya hesaplarından ürettiği içerikler ile de kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Kadir Ezildi nasıl meşhur oldu?

Kadir Ezildi nasıl meşhur oldu?

2019 yılında TLC'de yayınlanan Temizlik Avcıları programında 2 sezon boyunca devam eden Ezildi daha sonra Temizlik Benim İşim isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı zamanda birçok reklam filminde rol alan ünlü fenomen, şimdilerde En Hamarat Benim isimli programın sunuculuğunu yapıyor.

Kadir Ezildi evli mi?

Kadir Ezildi evli mi?

Temizlik takıntısı nedeniyle evlenemeyeceğini düşünen ünlü fenomen Kadir Ezildi, geçtiğimiz temmuz ayında 31 yaşındaki Gamze Türkmen ile nişanlandı.

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Nişan hazırlıklarının altınından damat bohçasına kadar her bir detayını paylaşan Ezildi'nin gösterişli organizasyonu uzun bir süre gündemden düşmedi.

Nişan hazırlıklarının altınından damat bohçasına kadar her bir detayını paylaşan Ezildi'nin gösterişli organizasyonu uzun bir süre gündemden düşmedi.

Kadir Ezildi'nin annesi ve babası kim?

Kadir Ezildi'nin annesi ve babası kim?

Ezildi'nin annesi Ümran Hanım, emekli bir ev hanımı. Eşiyle Kadir Ezildi 14 yaşındayken boşanan Ümran Hanım, Ezildi'nin sunduğu temizlik programlarında birçok kez boy gösterdi.

Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi ise ünlü bir plastik cerrahı.

Kadir Ezildi'nin babası Mehmet Ezildi ise ünlü bir plastik cerrahı.

Babası için 'Babamı 14 yaşıma kadar gördüm. Annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir ilişkimiz olmadı. Zaten aynı evin içinde de çok sıkı fıkı olmadığım için benim için çok kopukluk olmadı' açıklamalarında bulunan Ezildi, 'Onu affetmiyorum' dediği babasıyla hala görüşmüyor.

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