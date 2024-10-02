Bu Ne Hız? Tahliye Olalı 1 Ay Olan Dilan Polat, Enerci'den Sonra Başka Bir Şarkıyla Geri Döneceğini Duyurdu!
Bu Ne Hız? Tahliye Olalı 1 Ay Olan Dilan Polat, Enerci'den Sonra Başka Bir Şarkıyla Geri Döneceğini Duyurdu!
Yaklaşık 1 ay önce tahliye edilen Dilan Polat, geçtiğimiz saatlerde Enerci'den sonra başka bir şarkı ile sektöre geri döneceğini duyurdu!
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Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalar sonucunda eşi Engin Polat ile birlikte tutuklanan Dilan Polat yaklaşık 10 ay cezaevinde kaldıktan sonra 19 Ağustos'ta tahliye edilmiş ve cezaevinden çıktığı andan beri yine magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu hatırlarsanız.
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Tutuklanmadan önce abartılı ve şatafatlı paylaşımları ile çok konuşulan Dilan Polat, tahliyesinden kısa bir süre sonra sosyal medyaya geri dönmüş ve eski hayatına neredeyse kaldığı yerden devam etmişti.
Geçtiğimiz günlerde 70'ten fazla paylaşım yaparak görenlerin ağzını açık bırakan Polat, bu kez de Enerci'den sonra başka bir şarkı ile geri döndüğünü duyurdu!
Şarkısının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaşan Dilan Polat'ın yeni şarkısındaki "Biz yeni gelmedik geri geldik" cümlesi ise dikkatlerden kaçmadı.
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