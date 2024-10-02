THY Hostesine Saldırdığı Anlarla Gündeme Gelen Dilan Çıtak Hakkında Soruşturma Başlatıldı
THY Hostesine Saldırdığı Anlarla Gündeme Gelen Dilan Çıtak Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Geçtiğimiz haftalarda THY hostesine saldırdığı görüntülerle gündem olan Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisini savunan Çıtak, hostesin de kendisini taciz ettiğini açıklamıştı.
17 Eylül‘de gerçekleşen olayda uçak İstanbul Havalimanı'na indikten sonra Dilan Çıtak, uçaktan polis eşliğinde indirilmiş ve hostesin şikayeti üzerine ünlü isim karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Çapamag Magazine'in haberine göre THY hostesi ile tartışan Dilan Çıtak'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın