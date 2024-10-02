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THY Hostesine Saldırdığı Anlarla Gündeme Gelen Dilan Çıtak Hakkında Soruşturma Başlatıldı

THY Hostesine Saldırdığı Anlarla Gündeme Gelen Dilan Çıtak Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 16:49

Geçtiğimiz haftalarda THY hostesine saldırdığı görüntülerle gündem olan Dilan Çıtak hakkında soruşturma başlatıldı.

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Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Hatırlarsanız Dilan Çıtak, geçtiğimiz haftalarda Türk Hava Yolları'nın Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kedisini pusetten çıkardığı için hostes ile bir tartışma yaşamış ve hostese saldırdığı anlar ile gündeme adeta bomba gibi düşmüştü.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisini savunan Çıtak, hostesin de kendisini taciz ettiğini açıklamıştı.

Daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kendisini savunan Çıtak, hostesin de kendisini taciz ettiğini açıklamıştı.

17 Eylül‘de gerçekleşen olayda uçak İstanbul Havalimanı'na indikten sonra Dilan Çıtak, uçaktan polis eşliğinde indirilmiş ve hostesin şikayeti üzerine ünlü isim karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

17 Eylül‘de gerçekleşen olayda uçak İstanbul Havalimanı'na indikten sonra Dilan Çıtak, uçaktan polis eşliğinde indirilmiş ve hostesin şikayeti üzerine ünlü isim karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Çapamag Magazine'in haberine göre THY hostesi ile tartışan Dilan Çıtak'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çapamag Magazine'in haberine göre THY hostesi ile tartışan Dilan Çıtak'ın "hakaret", "tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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