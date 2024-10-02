Pasta Detayı Kahkaha Attırdı: Ali Atay'dan Eşi Hazal Kaya'ya Romantik Doğum Günü Kutlaması!
Pasta Detayı Kahkaha Attırdı: Ali Atay'dan Eşi Hazal Kaya'ya Romantik Doğum Günü Kutlaması!
34 yaşına giren Hazal Kaya'ya eşi Ali Atay'dan romantik bir kutlama geldi! Kaya'nın doğum günü pastasındaki detay ise kahkaha attırdı.
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Gözlerimizden kalpler çıkartan bir aşk yaşayan Ali Atay ve Hazal Kaya çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dillendiren ünlü çift aşklarıyla kendilerine hayran bırakıyor desek yeri!
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İki çocuk sahibi olan ünlü çift, mutlu aile tabloları ile de sık sık gözlerimizden kalpler çıkmasına neden oluyor!
Ünlü çiftimizin bugün gündemimize düşme nedeni ise Ali Atay'ın 34 yaşına basan eşi Hazal Kaya için organize ettiği romantik doğum günü kutlaması!
Evet! Yanlış duymadınız, kimileri için hala Nihal kimileri için ise Feriha olarak kalan Hazal Kaya 34 yaşına bastı bile! Ünlü ismin doğum günü pastasındaki detay ise görenleri kahkahaya boğdu!
Kaya'nın pastasının üzerine "Haklıyım" yazdıran Ali Atay, Kaya'ya bir de özelliklerini konu edinen bir şarkı yazdı! Tabii ortaya hem romantik hem eğlenceli görüntüler çıktı.
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İşte o anlar 👇🏻
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