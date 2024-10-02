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Entübe Edilmişti: Nilüfer'den Reha Muhtar'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama!

Entübe Edilmişti: Nilüfer'den Reha Muhtar'ın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 13:44

Televizyoncu Reha Muhtar, evinde geçirdiği kaza sonrasında hastaneye kaldırılmış ve entübe edilmişti. Snob Magazin'in haberine göre Nilüfer'den ünlü televizyoncunun sağlık durumu hakkında yeni açıklama geldi!

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20 Ağustos’ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra entübe edilen ünlü televizyoncunun tedavisine yoğun bakımda devam edilmiş, Muhtar’ın sağlık durumu endişe yaratırken aile içerisindeki karmaşa da gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

20 Ağustos’ta evinde düşerek beyin kanaması geçiren Reha Muhtar, hastaneye kaldırılmıştı. Daha sonra entübe edilen ünlü televizyoncunun tedavisine yoğun bakımda devam edilmiş, Muhtar’ın sağlık durumu endişe yaratırken aile içerisindeki karmaşa da gündemde adeta bomba etkisi yaratmıştı.

Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi oğlu kalp masajı ile yaparken ünlü televizyoncunun hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı.

Reha Muhtar'a ilk müdahaleyi oğlu kalp masajı ile yaparken ünlü televizyoncunun hayati tehlikeyi atlattığı açıklanmıştı.

Snob Magazin'in haberine göre sahne kostümü bakmak için Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Snob Magazin'in haberine göre sahne kostümü bakmak için Nişantaşı City's'de objektiflere takılan Nilüfer, Reha Muhtar'ın sağlık durumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

Reha Muhtar'ın genel durumunun gayet iyi olduğunu belirten Nilüfer, Reha Muhtar'ın felç kalma gibi bir durumunun olmadığını da açıkladı.

Reha Muhtar'ın genel durumunun gayet iyi olduğunu belirten Nilüfer, Reha Muhtar'ın felç kalma gibi bir durumunun olmadığını da açıkladı.

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