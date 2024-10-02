Yine Bilecek mi? Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney'den Tüyler Ürperten Yeni Kehanetler!
Yine Bilecek mi? Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney'den Tüyler Ürperten Yeni Kehanetler!
Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı bu kez de ürküten kehanetleri ile gündeme geldi.
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2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza giren Yusuf Güney, bir dönem dillere pelesenk olan şarkıları ile meşhurdu. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise astral seyahat muhabbetleri ile sık sık gündeme geliyor.
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Özellikle sosyal medyada yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme gelen Güney, kendisinin uzaylı bir sevgilisi olduğunu söylemesinden tutun da astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemesine kadar yaptığı açıklamalar ile hepimizin ağzını açık bırakıyor desek yeri!
Kimileri onun delirdiğini düşünse de 3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Güney'in maymun çiçeği virüsünü tahmin etmesi herkesi şaşırtmıştı!
Ünlü şarkıcı bu kez de tüyler ürperten yeni kehanetleri ile gündeme geldi. "NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" diyen Güney herkesi 2025 yılı için uyardı!
"Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız" diyen Yusuf Güney açıklamalarına şu şekilde devam etti:
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