Yine Bilecek mi? Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney'den Tüyler Ürperten Yeni Kehanetler!

'Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu. ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz.'