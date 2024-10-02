Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yine Bilecek mi? Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney'den Tüyler Ürperten Yeni Kehanetler!

Yine Bilecek mi? Açıklamalarıyla Akıllara Durgunluk Veren Yusuf Güney'den Tüyler Ürperten Yeni Kehanetler!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
02.10.2024 - 19:02

Bir dönem herkesin dilinde dolaşan şarkılarıyla meşhur olan Yusuf Güney bu sıralar da astral seyahat muhabbetleri ile gündemde. Ünlü şarkıcı bu kez de ürküten kehanetleri ile gündeme geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza giren Yusuf Güney, bir dönem dillere pelesenk olan şarkıları ile meşhurdu. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise astral seyahat muhabbetleri ile sık sık gündeme geliyor.

2008 yılında yaptığı çıkışla hayatımıza giren Yusuf Güney, bir dönem dillere pelesenk olan şarkıları ile meşhurdu. Ünlü şarkıcı şimdilerde ise astral seyahat muhabbetleri ile sık sık gündeme geliyor.

Özellikle sosyal medyada yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme gelen Güney, kendisinin uzaylı bir sevgilisi olduğunu söylemesinden tutun da astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemesine kadar yaptığı açıklamalar ile hepimizin ağzını açık bırakıyor desek yeri!

Özellikle sosyal medyada yaptığı enteresan açıklamalar ile gündeme gelen Güney, kendisinin uzaylı bir sevgilisi olduğunu söylemesinden tutun da astral seyahat ile Kenan Işık'ın durumunu gördüğünü söylemesine kadar yaptığı açıklamalar ile hepimizin ağzını açık bırakıyor desek yeri!

Kimileri onun delirdiğini düşünse de 3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Güney'in maymun çiçeği virüsünü tahmin etmesi herkesi şaşırtmıştı!

Kimileri onun delirdiğini düşünse de 3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Yusuf Güney'in maymun çiçeği virüsünü tahmin etmesi herkesi şaşırtmıştı!

Detayları burada anlatmıştık 👇🏻

Ünlü şarkıcı bu kez de tüyler ürperten yeni kehanetleri ile gündeme geldi. "NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" diyen Güney herkesi 2025 yılı için uyardı!

Ünlü şarkıcı bu kez de tüyler ürperten yeni kehanetleri ile gündeme geldi. "NASA birçok bilgiyi benden sonra açıklıyor" diyen Güney herkesi 2025 yılı için uyardı!

"Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız" diyen Yusuf Güney açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız" diyen Yusuf Güney açıklamalarına şu şekilde devam etti:

'Nuh'un Gemisi'ne herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu. ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilir sen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil, öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedebilirsiniz.'

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın