Kimse İnanmamıştı: Maymun Çiçeği Virüsü Hakkında Aylar Önce Uyarıda Bulunan Yusuf Güney Gündem Oldu
Kimse İnanmamıştı: Maymun Çiçeği Virüsü Hakkında Aylar Önce Uyarıda Bulunan Yusuf Güney Gündem Oldu
Şaşırtan açıklamlarıyla her seferinde duyanların kafasını karıştıran şarkıcı Yusuf Güney bu sefer aylar önce kurduğu sözlerle gündeme geldi. Dünyada hızla ilerleyen bir virüs haline gelen maymun çiçeği virüsü hakkında katıldığı programda ipuçları veren Güney'e 'haksızlık etmişiz adama' gibi yorumlar yapıldı.
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Bir dönem şarkılarıyla tüm Türkiye’nin dilinden düşmeyen Yusuf Güney, son dönemdeki “astral seyahat” maceralarıyla adından söz ettiriyor. Ancak Güney, bu sefer yıldızlara değil, virüslerin dünyasına adım attı ve “maymun virüsü” tahminiyle gündeme bomba gibi düştü!
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Son dönemde dünya genelinde endişe yaratan maymun çiçeği virüsü özellikle Afrika'nın bazı bölgelerinde vakalar artarken, sağlık yetkilileri virüsün yayılmasını izliyor ve önleyici tedbirler alıyor.
Yusuf Güney de tam bu noktada devreye giriyor. Ünlü şarkıcı Yusuf Güney'in, Haziran ayında katıldığı Eser Yenenler’in "Linç@" programında dikkat çekici bir tahminde bulunduğu ortaya çıktı. Programda 3-4 ay içerisinde kuş gribine benzer bir virüsün ortaya çıkabileceğini belirten Güney, geçtiğimiz gün artan hasta sayılarıyla gündeme geldi.
Bu açıklama, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve Güney’in öngörüleri üzerine çeşitli yorumlar yapıldı. Kimselerin kulak asmadığı Yusuf Güney’in tahmini, virüslerin yayılma ve sağlık riskleri konusunda yeniden bir farkındalık yaratır mı dersiniz?
İşte o anlar 👇
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Üstelik Yusuf Güney bir değil birkaç kez bu konudan bahsetmiş!
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