Kimse İnanmamıştı: Maymun Çiçeği Virüsü Hakkında Aylar Önce Uyarıda Bulunan Yusuf Güney Gündem Oldu

Şaşırtan açıklamlarıyla her seferinde duyanların kafasını karıştıran şarkıcı Yusuf Güney bu sefer aylar önce kurduğu sözlerle gündeme geldi. Dünyada hızla ilerleyen bir virüs haline gelen maymun çiçeği virüsü hakkında katıldığı programda ipuçları veren Güney'e 'haksızlık etmişiz adama' gibi yorumlar yapıldı.