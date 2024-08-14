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20 Yaşında Anne Olmuştu: Kibariye’nin Kızı Birgül’ün Estetik İşlemler Sonrası Yeni Görünümü Şaşkınlık Yarattı

20 Yaşında Anne Olmuştu: Kibariye’nin Kızı Birgül’ün Estetik İşlemler Sonrası Yeni Görünümü Şaşkınlık Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
14.08.2024 - 21:59

Kibariye’nin kızı Birgül, 2019 yılında Bülent Burak ile evlenip 20 yaşında anne olmuştu. Son dönemde estetik operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme gelen ismin değişimi yine olay oldu.

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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kibariye, efsanevi sesi ve sahne performansıyla yıllardır dinleyicilerini büyülemeye devam eden sanatçılardan biri.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Kibariye, efsanevi sesi ve sahne performansıyla yıllardır dinleyicilerini büyülemeye devam eden sanatçılardan biri.

Özel hayatıyla sık sık adından bahsettiren Kibariye, Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuş, bir sene sonra da kızı Birgül'ü kucağına almıştı.

Özel hayatıyla sık sık adından bahsettiren Kibariye, Ali Küçükbalçık ile 1999 yılında nikah masasına oturmuş, bir sene sonra da kızı Birgül'ü kucağına almıştı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş, tam o zamanlarda ortaya çıkan ihanet iddiaları ise kısa sürede tatlıya bağlanmıştı.

Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık, 2019'da Bülent Burak ile dünya evine girmiş, tam o zamanlarda ortaya çıkan ihanet iddiaları ise kısa sürede tatlıya bağlanmıştı.

2019 yılında Bülent Burak ile evlenip 20 yaşında anne olan Birgül'ün annesi Kibariye torun bakmaya başlamıştı.

2019 yılında Bülent Burak ile evlenip 20 yaşında anne olan Birgül'ün annesi Kibariye torun bakmaya başlamıştı.

Genç yaşta oğlu Aras'ı kucağına alan Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetik operasyon geçirdiği haberleri de magazin gündemine bomba gibi düştü.

Genç yaşta oğlu Aras'ı kucağına alan Kibariye'nin kızı Birgül'ün estetik operasyon geçirdiği haberleri de magazin gündemine bomba gibi düştü.
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Estetik operasyon geçirdiği düşünülen Birgül'ün değişimi büyük ilgi gördü ve pek çok yorum aldı. Özellikle genç yaşta yaşadığı bu değişim ve estetik dokunuşlar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Estetik operasyon geçirdiği düşünülen Birgül'ün değişimi büyük ilgi gördü ve pek çok yorum aldı. Özellikle genç yaşta yaşadığı bu değişim ve estetik dokunuşlar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası kızını paylaşan Kibariye takipçilerini şaşkına çevirdi.

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar sonrası kızını paylaşan Kibariye takipçilerini şaşkına çevirdi.

Birgül'ün değişimi görenleri resmen şoke etti.

Birgül'ün değişimi görenleri resmen şoke etti.

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