Görünüşü Hakkındaki Yorumlara Kayıtsız Kalamayan Berfu Yenenler Çözümü Şop Uygulamasıyla Tiye Almakta Buldu

Instagram hesabından yaptığı komik paylaşımlarla adından bahsettiren Berfu yenenler sık sık yapılan yorumları ya da eleştirileri tiye aldığı gönderiler paylaşıyor biliyorsunuz ki. Şimdi de fiziksel görünüşüyle ilgili sayısız yorum alan Yenenler, açtı şop uygulamasını, aldı kötü yorumları yanına, başladı kendini şekilden şekle sokmaya!