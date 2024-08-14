Görünüşü Hakkındaki Yorumlara Kayıtsız Kalamayan Berfu Yenenler Çözümü Şop Uygulamasıyla Tiye Almakta Buldu
Görünüşü Hakkındaki Yorumlara Kayıtsız Kalamayan Berfu Yenenler Çözümü Şop Uygulamasıyla Tiye Almakta Buldu
Instagram hesabından yaptığı komik paylaşımlarla adından bahsettiren Berfu yenenler sık sık yapılan yorumları ya da eleştirileri tiye aldığı gönderiler paylaşıyor biliyorsunuz ki. Şimdi de fiziksel görünüşüyle ilgili sayısız yorum alan Yenenler, açtı şop uygulamasını, aldı kötü yorumları yanına, başladı kendini şekilden şekle sokmaya!
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Berfu Yenenler, Eser Yenenler ile 2019 yılında dünyaevine girdiğinde, çiftin beklenmedik bu adımı büyük bir heyecan yaratmıştı. O günden beri, sosyal medya ve televizyon ekranlarında parlayan Yenenler ailesi, iki dünya tatlısı oğlu ve özel hayatlarıyla ilgi çekmeye devam ediyor.
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Ama asıl olay, Berfu’nun YouTube’daki talk show programında patlıyor! Konuklarına yönelttiği sansasyonel sorular, ekran başındakileri hem güldürüyor hem de düşündürüyor. Kısacası, Berfu’nun programı, bir yandan eğlenceli sohbetler sunarken, diğer yandan “Bu soru nasıl aklına geldi?” dedirterek her seferinde gündeme damga vuruyor!
"Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri" isimli programının haricinde sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden biri olan Yenenler yaptığı paylaşımlarla çoğu zaman dillere düşse de bazen o eleştirileri kafaya takmak yerine tiye alıyor!
Eser Yenerler ile yaptığı konuşamlardan günlük yaşamına birçok konuda paylaşım yapan isim diğer pek çok ünlü gibi görünüşüyle de sosyal medya kulanıcılarından ağır eleştiriler alıyor.
Yaz boyunca dış görünüşüyle ilgili her türlü eleştiriye ve yoruma maruz kalan Berfu yenenler yine çözümü tiye almakta buldu!
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Yapılan yorumları teker teker dinleyerek bir şop programıyla vücudunu şekilden şekle sokan Yenenler ortaya bu videoyu çıkarttı👇
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