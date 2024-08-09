Tatil Karelerini Paylaşan Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'le Şekilden Şekile Girdiği Halleri Güldürdü
Tatil Karelerini Paylaşan Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'le Şekilden Şekile Girdiği Halleri Güldürdü
Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla, özellikle Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle, ardından ablasıi Gamze Erçel'le olan paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Hande Erçel yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gamze Erçel'in kocası Caner Yıldırım'ın olaya dahil olma şekli ise güldürdü!
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Oyunculuk yetenekleri ve özel hayatıyla günümüzün en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Erçel ailesiyle olan yakınlığı ile ve ablası ile olan pozlarıyla da adından bahsettiriyor.
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Güzellikleriyle resmen ışıldayan ikili birbirlerine olan düşkünlükleri ile dikkat çekerken yan yana paylaştıkları pozlarıyla ayrı beğeniliyor!
Arasından su sızmayan Erçel kardeşler ne zaman yeni fotoğraf paylaşsa beğeni yağmuruna tutuluyor desek yeridir! Influencer Gamze Erçel'in kızı Mavi ve teyzesi Hande ile paylaştığı pozları ise gönüllerde taht kurmaya yetiyor.
Geçtiğimiz haftalarda baş başa çıktıkları tatilden yaptıkları paylaşımlarla adından bahsettiren Erçel kardeşlerin yarattığı gizem dikkat çekmiş Hande Erçel'in yorumu bebek iddialarını ortaya çıkarmıştı belki hatırlarsınız.
İşte o fotoğrafların beklenen "öncesi" halleri geçtiğimiz saatlerde geldi, Instagram erişim yasağına VPN ile çözüm bulan Erçel, ablası ile sevgi patlaması pozlarını "kardeşlik" notunu düşerek paylaştı!
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Gamze Erçel'le birbirinden güzel hallerini paylaşan oyuncuya "Türkiye'nin Gigi ve Bellası" gibi yorumlar gecikmedi!
Hande Erçel'in eniştesi, Gamze Erçel'in kocası Caner Yıldırım da olaya böyle dahil oldu!
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