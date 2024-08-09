Tatil Karelerini Paylaşan Hande Erçel'in Ablası Gamze Erçel'le Şekilden Şekile Girdiği Halleri Güldürdü

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla, özellikle Hakan Sabancı ile olan ilişkisiyle, ardından ablasıi Gamze Erçel'le olan paylaşımlarıyla beğeni yağmuruna tutulan Hande Erçel yeni paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Gamze Erçel'in kocası Caner Yıldırım'ın olaya dahil olma şekli ise güldürdü!