Instagram'a Erişim Engelini 'Detoks' Fırsatı Olarak Gören Gülsüm Ali'ye Bir Taş da Demet Akalın'dan Geldi!
Instagram'a Erişim Engelini 'Detoks' Fırsatı Olarak Gören Gülsüm Ali'ye Bir Taş da Demet Akalın'dan Geldi!
Instagram'a getirilen erişim engelini detoks olarak nitelendirmesinin ardından çok sayıda tepki çeken Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsüm Ali'ye bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.
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Instagram erişim engeli hakkında verdiği 'detoks' cevabıyla tepki çeken Gönül Dağı dizisinin Dilek'i Gülsüm Ali büyük bir linç ile karşı karşıya kalmıştı.
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Birçok sosyal medya kulanıcısının favori uygulaması olmakla kalmayıp küçük işletmelerin ekmek kapısı olan ve açılması istenen Instagram uygulaması hakkında "açıkçası çok da büyük sıkıntı yaşadığımı söyleyemem ya. " diyen ve bu yasağı "detoks" olarak nitelendiren Gülsüm Ali'ye birçok ünlü isimden tepki gecikmemişti.
"Yasak bana yaradı" diyen isimlerden birisi de Kızıl Goncalar dizisinde Naim Efendi rolünü canlandıran Mert Turan olmuştu.
Geçtiğimiz gün güzel oyuncu Elçin Sangu'da duruma sessiz kalmamış ve "Her yasağa “ohh bana iyi geldi”diyenler ne kadar da inanarak boş konuşuyor değil mi?" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirmişti.
Yasağın başladığı günden beri erişim engeline tepki gösteren isimlerden biri olan Demet Akalın geçtiğimiz gün çareyi Cumhurbaşkanına seslenmekte bulmuştu. Instagram engeline karşı olan Akalın, haliyle Gülsüm Ali'nin 'detoks' açıklamasına da bir hayli sinirlendi.
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Oyuncuyu tanımadığını söyleyen Akalın'in Gülsüm Ali'ye tepkisi dikkat çekti.
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