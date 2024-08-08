Elon Musk'ın Robot Sevgilisiyle Romantik Akşam Yemeğine Çıkması X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Malzemesi Oldu
Elon Musk'ın Robot Sevgilisiyle Romantik Akşam Yemeğine Çıkması X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Malzemesi Oldu
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Elon Musk, teknoloji ve aşk hayatını birleştirerek gündeme bomba gibi düştü! Uzay yolculukları ve elektrikli araçlardan sonra, Musk’ın yeni projesi "romantik akşam yemeği" oldu, üstelik bir robotla!
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Teknoloji dehası, robot sevgilisiyle birlikte mum ışığında bir akşam yemeğine çıktı. Evet, doğru duydunuz; Musk’ın akşam yemeği partneri, metal ve yazılım karışımı bir yapay zeka!
Bu özel akşam, Musk'ın hem yenilikçi hem de eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kim bilir, belki bir sonraki yemeğinde robot sevgilisiyle Michelin yıldızlı bir restoranda olacak!
"Onu yemeğe çıkardım, onunla konuşmaktan keyif alıyorum. Akıllı, güzel ve itaatkar." diyen Elon Musk goygoycuların diline düştü!
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Yukarıda "Bu da iyice deli yaptı kendini" yazan kardeş sana katılıyorum 🤣
Erkeklerin kadın diye köle istiyor olması…
"itaatkar" demiş bi de arsız..
Baskıyı iyi ve dengeli ayarlayamazsa kopartır. 😕😲🍆🍠 (aaayyy içim ürperdi 😮💨)