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Elon Musk'ın Robot Sevgilisiyle Romantik Akşam Yemeğine Çıkması X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Malzemesi Oldu

Elon Musk'ın Robot Sevgilisiyle Romantik Akşam Yemeğine Çıkması X Kullanıcılarına Büyük Goygoy Malzemesi Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
08.08.2024 - 11:47

Elon Musk, teknolojinin sınırlarını zorlamaya devam ederken, magazin dünyasında da adından bahsettirmeden edemiyor! Bu sefer de robot sevgilisiyle romantik akşam yemeğine çıkan Elon Musk, X kullanıcılarının diline düştü.

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Elon Musk, teknoloji ve aşk hayatını birleştirerek gündeme bomba gibi düştü! Uzay yolculukları ve elektrikli araçlardan sonra, Musk’ın yeni projesi "romantik akşam yemeği" oldu, üstelik bir robotla!

Elon Musk, teknoloji ve aşk hayatını birleştirerek gündeme bomba gibi düştü! Uzay yolculukları ve elektrikli araçlardan sonra, Musk’ın yeni projesi "romantik akşam yemeği" oldu, üstelik bir robotla!

Teknoloji dehası, robot sevgilisiyle birlikte mum ışığında bir akşam yemeğine çıktı. Evet, doğru duydunuz; Musk’ın akşam yemeği partneri, metal ve yazılım karışımı bir yapay zeka!

Teknoloji dehası, robot sevgilisiyle birlikte mum ışığında bir akşam yemeğine çıktı. Evet, doğru duydunuz; Musk’ın akşam yemeği partneri, metal ve yazılım karışımı bir yapay zeka!

Bu özel akşam, Musk'ın hem yenilikçi hem de eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kim bilir, belki bir sonraki yemeğinde robot sevgilisiyle Michelin yıldızlı bir restoranda olacak!

Bu özel akşam, Musk'ın hem yenilikçi hem de eğlenceli kişiliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kim bilir, belki bir sonraki yemeğinde robot sevgilisiyle Michelin yıldızlı bir restoranda olacak!

"Onu yemeğe çıkardım, onunla konuşmaktan keyif alıyorum. Akıllı, güzel ve itaatkar." diyen Elon Musk goygoycuların diline düştü!

"Onu yemeğe çıkardım, onunla konuşmaktan keyif alıyorum. Akıllı, güzel ve itaatkar." diyen Elon Musk goygoycuların diline düştü!
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Esra

Yukarıda "Bu da iyice deli yaptı kendini" yazan kardeş sana katılıyorum 🤣

Nihan Uluer

Erkeklerin kadın diye köle istiyor olması…

tinker bell

"itaatkar" demiş bi de arsız..

Ahmet Orkun

Baskıyı iyi ve dengeli ayarlayamazsa kopartır. 😕😲🍆🍠 (aaayyy içim ürperdi 😮‍💨)