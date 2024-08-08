Babası Haluk Bilginer'le Annesi Aşkın Nur Yengi'nin Konserine Giden Nazlı'nın Gururlu Halleri!
Babası Haluk Bilginer'le Annesi Aşkın Nur Yengi'nin Konserine Giden Nazlı'nın Gururlu Halleri!
Efsane oyuncu Haluk Bilginer kızı Nazlı ile birlikte annesi Aşkın Nur Yengi'yi konserinde yalnız bırakmadı. En ön sıradan annesini izleyen Nazlı Bilginer'in sözleri gülümsetti.
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Türk sanat dünyasının eski çifti Haluk Bilginer ve Aşkın Nur Yengi, yıllar sonra bile magazin gündeminde taptaze bir şekilde karşımıza çıkıyor!
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Efsanevi tiyatrocu Haluk Bilginer ve pop müziğin parlayan yıldızı Aşkın Nur Yengi’nin 1990’ların başında başlayan aşk hikayesi, boşanmış olsalar da, eski dostlukları ve kızları Nazlı'ya olan ilgileriyle konuşuluyor.
Geçtiğimiz gece Nazlı Bilginer, babası Haluk Bilginer ile birlikte, annesi Aşkın Nur Yengi’nin konserinde yerlerini aldı! Müziğin ve sahnenin büyüsüne kapılan Nazlı, konserde en önden izleyerek ve annesinin şarkılarına büyük bir keyifle eşlik etti.
Muhabirlerin sorularını "Dünyanın en büyük gururu olabilir, gözlerim doluyor hep izledikçe. Muhtemelen bugün de ağlarım " şeklinde yanıtlayan Nazlı Bilginer duygusal sözleriyle dikkat çekti.
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Şansa bak. Dünyaya bir geliyorsun. Baban Haluk Bilginer. Bu arada çok tatlı bir genç kız olmuş.