'Tarkan Amca' Diye Seslenen Küçük Hayranını Yüzlerce Kişinin Arasından Fark Eden Megastar'ın Jesti Kalp Eritti

Yaz sezonunun başlamasıyla 7 sene sonra müzik sektörüne dönen Megastar Tarkan şu sıralar konserleriyle sık sık gündeme gelir oldu. Geçtiğimiz gün bir konserde küçük hayranına olan tavrıyla dikkat çeken Tarkan kameralara yansıyan görünürlerle yüzlerde gülümseme oluşturdu.