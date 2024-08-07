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'Tarkan Amca' Diye Seslenen Küçük Hayranını Yüzlerce Kişinin Arasından Fark Eden Megastar'ın Jesti Kalp Eritti

'Tarkan Amca' Diye Seslenen Küçük Hayranını Yüzlerce Kişinin Arasından Fark Eden Megastar'ın Jesti Kalp Eritti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 13:34

Yaz sezonunun başlamasıyla 7 sene sonra müzik sektörüne dönen Megastar Tarkan şu sıralar konserleriyle sık sık gündeme gelir oldu. Geçtiğimiz gün bir konserde küçük hayranına olan tavrıyla dikkat çeken Tarkan kameralara yansıyan görünürlerle yüzlerde gülümseme oluşturdu.

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Megastar Tarkan, sahneye adım attığı andan itibaren müzikseverlere adeta bir şov yaşatmaya devam ediyor. Bu kez, pop müziğin kralı olarak gündemdeki yerine bir yenisini ekleyen Tarkan, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, konserlerindeki olaylarla da gündeme geliyor.

Megastar Tarkan, sahneye adım attığı andan itibaren müzikseverlere adeta bir şov yaşatmaya devam ediyor. Bu kez, pop müziğin kralı olarak gündemdeki yerine bir yenisini ekleyen Tarkan, son dönemde sadece şarkılarıyla değil, konserlerindeki olaylarla da gündeme geliyor.

Sahne ücretleriyle ve bilet fiyatlarıyla adından bahsettiren Megastar geçtiğimiz günlerde konserinde başına gelen talihsizlikle gündem olmuştu.

Sahne ücretleriyle ve bilet fiyatlarıyla adından bahsettiren Megastar geçtiğimiz günlerde konserinde başına gelen talihsizlikle gündem olmuştu.

Maltepe'de bir festivalde sahne alan isim mikrofonundan ses gelmemesine rağmen şarkı söylemeye devam edince konsere giden seyircinin diline düşmüştü.

Maltepe'de bir festivalde sahne alan isim mikrofonundan ses gelmemesine rağmen şarkı söylemeye devam edince konsere giden seyircinin diline düşmüştü.

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Geçtiğimiz gece konserinde seyircilerin arasından "Tarkan amca" diye seslenen minik hayranını duyan Tarkan anında yüzlerce kişinin arasından sevimli çocuğu fark etti. Küçük hayranına öpücük atan ve gülümseyen Megastar kalpleri sımsıcak yaptı!

Geçtiğimiz gece konserinde seyircilerin arasından "Tarkan amca" diye seslenen minik hayranını duyan Tarkan anında yüzlerce kişinin arasından sevimli çocuğu fark etti. Küçük hayranına öpücük atan ve gülümseyen Megastar kalpleri sımsıcak yaptı!

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