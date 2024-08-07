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Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.08.2024 - 09:25

Instagram'a getirilen engel bazı ünlü isimlere pek de işlemedi! Biz Instagram'a giremezken birbirinden ünlü isimler Instagram hikayelerine yenilerini ekledi. Gelin içerde neler oluyor, kim ne paylaşmış birlikte bakalım👇

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Zeynep Demirel

Zeynep Demirel

Gülben Ergen

Gülben Ergen

Buse Terim

Buse Terim

Hazal Kaya

Hazal Kaya

Nurgül Yeşilçay

Nurgül Yeşilçay
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Feyza Civelek

Feyza Civelek

Bülent Şakrak

Bülent Şakrak

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen

Pelin Akil

Pelin Akil
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Anıl Altan

Anıl Altan

Yasemin Şefkatli

Yasemin Şefkatli

Nazlı Sabancı

Nazlı Sabancı

Bensu Soral

Bensu Soral

Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Ceyda Kasabalı

Ceyda Kasabalı

Ceyda Düvenci

Ceyda Düvenci

Sertab Erener

Sertab Erener

Müjde Uzman

Müjde Uzman

Meryem Uzerli

Meryem Uzerli
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Fırat Albayram

Fırat Albayram

Yasemin Sakallıoğlu

Yasemin Sakallıoğlu

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