Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
Biz Instagram'a Giremiyorken Neler Yaşandı? Erişim Engelini Takmayan Ünlü İsimlerin Paylaşımları
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Zeynep Demirel
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Gülben Ergen
Buse Terim
Hazal Kaya
Nurgül Yeşilçay
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Feyza Civelek
Bülent Şakrak
Kerimcan Durmaz
Yasemin Kay Allen
Pelin Akil
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Anıl Altan
Yasemin Şefkatli
Nazlı Sabancı
Bensu Soral
Şevval Şahin
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Ceyda Kasabalı
Ceyda Düvenci
Sertab Erener
Müjde Uzman
Meryem Uzerli
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Fırat Albayram
Yasemin Sakallıoğlu
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