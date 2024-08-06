Kızı Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak, Instagram Yasağının Yarattığı Olumlu Etki Hakkında Konuştu
Kızı Goncalar'ın Naim Efendisi Mert Turak, Instagram Yasağının Yarattığı Olumlu Etki Hakkında Konuştu
Kızıl Goncalar dizisinde canlandırdığı Naim Efendi karakteriyle adından bahsettiren ve başarılı oyunculuğu ile ilgi odağı olan oyuncu Mert Turak Instagram'ın kapatılmasına verdiği olumlu tepki ile gündeme geldi.
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Mert Turak, "Beni Böyle Sev," "Babalar" ve "Evlatlar" gibi dizilerdeki etkileyici performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesi kazanmış, bilinen isimlerden biri.
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Bu başarılı projelerin ardından, Turak'ın kariyeri hızla yükselmeye devam ediyor. Şimdilerde, ünlü isimler Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz ile birlikte yeni projelerde kamera karşısına geçen isim Kızıl Goncalar dizisindeki rolüyle ilgi çekiyor.
Geçtiğimiz gün, Magazin burada muhabirinin kameralarına yakalanan isim dizinin olaylı sezon finalinin ardından ilk defa sorulara yanıt verdi. Instagram'a getirilen erişim engeli hakkında konuşan isim şaşırtan cevaplarla gündem oldu.
Getirilen erişim engeli hakkında "Ben çok mutluyum, keyfim yerinde, artık Instagram'a girmediğim için kitaplarımı bitirdim, spora gitmeye başladım. Bana iyi geldi. Tabii ekmeği ordan olan bir sürü insan var influencer olan arkadaşlarımız, ama ben biraz fazla düşmüşüm onu anladım..." ifadelerini kullanan Mert Turak sözlerine böyle devam etti👇
İşte o anlar 👇
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