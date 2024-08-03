Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kucağında Görüntülenen Kurt Efe "Maşallah" Dedirtti
Hık Demiş Babasının Burnundan Düşmüş: Kıvanç Tatlıtuğ'un Kucağında Görüntülenen Kurt Efe "Maşallah" Dedirtti
Bodrum tatiliyle keyif çatan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer oğulları Kurt Efe ile kameralara yakalandı. Sarı saçları ve tatlılığıyla kameralalrın odak noktası olan Kurt Efe resmen hık demiş babasının burnundan düşmüş!
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Kıvanç Tatlıtuğ, ekranların ve magazin dünyasının parlayan yıldızı olmaya devam ediyor! Son dönemde adından sıkça söz ettiren Kıvanç, sadece yetenekleriyle değil, aynı zamanda “yakışıklılık” konusunda da çıtayı bir hayli yükseğe taşıyor.
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İster ekranlarda, ister sosyal medyada, her adımıyla ilgi odağı olan Tatlıtuğ aile yaşantısıyla ve özellikle oğlu Kurt Efe'yle olan pozlarıyla gözlerden her seferinde kalpler çıkartıyor.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer sosyal medyadan ve kameralardan sakındığı oğullarının nadir paylaşılan sarı saçlarının da şimdiden hayranı çok!
Soluğu yaz tatillerini geçirmek için Bodrum'da alan Tatlıtuğ ve ailesi Aramızda Kalmasın'ın kameralarına yakalandı.
Uzun süredir yüzünü görmediğimiz Kurt Efe de babasının kucağında magazin muhbirlerinin radarına takıldı! Kurt Efe, sarı saçlarından yakışıklılığına resmen hık demiş babasının burnundan düşmüş!🧿
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