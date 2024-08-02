Gözünüzü Gönlünüzü Açmaya Geldik: 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü Kutlu Olsun!
Gözünüzü Gönlünüzü Açmaya Geldik: 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü Kutlu Olsun!
2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü olarak biliniyor. Akıllara birbirinden yakışıklı isimleri getiren bu günde fiziksel çekiciliğin yanı sıra, estetik güzellik ve kişisel özellikleri de unutmamak gerekiyor. Güzelliğin yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını, aynı zamanda karakter, zarafet ve kişisel özelliklerle de yakından ilişkili olduğunu hatırlatırken gelin Türk yakışıklılarına bir göz gezdirelim!
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1. Kıvanç Tatlıtuğ
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2. Çağatay Ulusoy
3. Hakan Kurtaş
4. Alp Navruz
5. Alperen Duymaz
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6. Mert Yazıcıoğlu
7. Deniz Can Aktaş
8. İsmail Ege Şaşmaz
9. Burak Berkay Akgül
10. Kerem Bursin
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Ama bizim gönlümüzün birincisi Mustafa Kemal Atatürk...
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