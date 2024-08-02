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Gözünüzü Gönlünüzü Açmaya Geldik: 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü Kutlu Olsun!

Gözünüzü Gönlünüzü Açmaya Geldik: 2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü Kutlu Olsun!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 18:16

2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü olarak biliniyor. Akıllara birbirinden yakışıklı isimleri getiren bu günde fiziksel çekiciliğin yanı sıra, estetik güzellik ve kişisel özellikleri de unutmamak gerekiyor. Güzelliğin yalnızca dış görünüşle sınırlı olmadığını, aynı zamanda karakter, zarafet ve kişisel özelliklerle de yakından ilişkili olduğunu hatırlatırken gelin Türk yakışıklılarına bir göz gezdirelim!

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1. Kıvanç Tatlıtuğ

1. Kıvanç Tatlıtuğ

2. Çağatay Ulusoy

2. Çağatay Ulusoy

3. Hakan Kurtaş

3. Hakan Kurtaş

4. Alp Navruz

4. Alp Navruz

5. Alperen Duymaz

5. Alperen Duymaz
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6. Mert Yazıcıoğlu

6. Mert Yazıcıoğlu

7. Deniz Can Aktaş

7. Deniz Can Aktaş

8. İsmail Ege Şaşmaz

8. İsmail Ege Şaşmaz

9. Burak Berkay Akgül

9. Burak Berkay Akgül

10. Kerem Bursin

10. Kerem Bursin
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Ama bizim gönlümüzün birincisi Mustafa Kemal Atatürk...

Ama bizim gönlümüzün birincisi Mustafa Kemal Atatürk...

2 Ağustos Dünya Yakışıklılar Günü kutlu olsun!

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