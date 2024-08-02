Instagram'ın Kapatılmasına Ünlü İsimlerden Tepki Gecikmedi!
Instagram'ın Kapatılmasına Ünlü İsimlerden Tepki Gecikmedi!
BTK kararıyla ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından ünlü isimler duruma tepki yağdırdı.
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Haluk Levent
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Şahan Gökbakar
Mustafa Sarıgül
Röportaj Adam
Cüneyt Özdemir
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Aykut Elmas
Hakan Ural
Feyza Altun
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Uzaya gidiyorduk. Noldu?
biz boyle hiç bi boka gidemeyiz
Sarıgül arkadan nasıl yediyse beyni yanmış. Yasağı instagramın yaptığını sanıyor.
Ne kadar terbiyesizsiniz.
Mahsun ya