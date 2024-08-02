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Instagram'ın Kapatılmasına Ünlü İsimlerden Tepki Gecikmedi!

Instagram'ın Kapatılmasına Ünlü İsimlerden Tepki Gecikmedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
02.08.2024 - 11:54 Son Güncelleme: 02.08.2024 - 11:58

BTK kararıyla ülkemizde 58 milyon kullanıcısı olan Instagram'a erişim engeli getirilmesinin ardından ünlü isimler duruma tepki yağdırdı.

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Haluk Levent

Haluk Levent

'Anlamıyorum anlamayacağım da. Dünyada Çin’e, Kuzey Kore’ye dönen bir ülke konumuna girmesek mi artık. Yok muydu başka bir yolu?'

Şahan Gökbakar

Mustafa Sarıgül

Röportaj Adam

Cüneyt Özdemir

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Aykut Elmas

Aykut Elmas

'Instagram kapatılınca, influencerlar ücretsiz izne çıkmış gibi hissediyor.'

Hakan Ural

Hakan Ural

'Sıkışınca sansür diyeceksin, fikir özgürlüğü diyeceksin ama işine gelen haberleri öne çıkarıp işine gelmeyenleri engelleyeceksin.'

Feyza Altun

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Hukuk Kuşu

Uzaya gidiyorduk. Noldu?

nrr

biz boyle hiç bi boka gidemeyiz

YUMURTALISUCUK

Sarıgül arkadan nasıl yediyse beyni yanmış. Yasağı instagramın yaptığını sanıyor.

Neriman Kabadayı

Ne kadar terbiyesizsiniz.

Don Abandons

Mahsun ya