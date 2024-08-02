İsmail Saymaz’dan Instagram Erişim Engeline Tepki: “Bari Instagram’a Girelim”

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Türkiye’den Instagram’a erişim yasaklandı. Resmi mercilerinden kapatılma sebebiyle ilgili açıklama gelmedi ancak kararın İsrail tarafından katledilen Hamas lideri Haniye paylaşımlarının engellenmesi olarak gösteriliyor. Instagram’a erişim engelinin olması birçok kişinin de tepkisini çekti. Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter paylaşımıyla karara tepkisini gösterdi.