İsmail Saymaz’dan Instagram Erişim Engeline Tepki: “Bari Instagram’a Girelim”
İsmail Saymaz’dan Instagram Erişim Engeline Tepki: “Bari Instagram’a Girelim”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla Türkiye’den Instagram’a erişim yasaklandı. Resmi mercilerinden kapatılma sebebiyle ilgili açıklama gelmedi ancak kararın İsrail tarafından katledilen Hamas lideri Haniye paylaşımlarının engellenmesi olarak gösteriliyor. Instagram’a erişim engelinin olması birçok kişinin de tepkisini çekti. Gazeteci İsmail Saymaz da Twitter paylaşımıyla karara tepkisini gösterdi.
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Türkiye’de, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram’a artık erişim sağlanamıyor.
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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun mahkeme kararı olmadan aldığı bu karar sosyal medyada da tepki çekti.
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözlerine gönderme yaparak, “İsrail’e giremedik, bari Instagram’a girelim.” ifadelerini kullandı.
İsmail Saymaz’ın paylaşımı 👇
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini İsrail’e de yaparız” ifadelerini kullanmıştı.
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