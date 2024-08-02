Instagram’a Erişim Engeli Dünyada da Gündem Oldu: “Hiçbir Gerekçe Gösterilmedi”
Instagram’a Erişim Engeli Dünyada da Gündem Oldu: “Hiçbir Gerekçe Gösterilmedi”
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, mahkeme kararı olmaksızın re’sen kapatma yetkisini kullanarak Türkiye’den Instagram’a erişimi yasakladı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformunun Türkiye’de kapatılması dünya basınında da gündem oldu.
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Türkiye’den kullanıcılar, bu gece alınan karar ile birlikte Instagram’a giriş yapamamaya başladı.
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İddialara göre Instagram’a uygulanan erişim engelinin sebebi, İsrail tarafından katledilen Hamas lideri İsmail Haniye ile ilgili yapılan taziye mesajlarını engellemesi. Ancak resmi kurumlarından henüz kararın gerekçesi açıklanmadı.
Türkiye’nin uyguladığı Instagram yasağı dünya basınında da geniş yer buldu.
HaberTürk’ün aktardığına göre; birçok önemli basın kuruluşu yasak kararını okuyucularına son dakika olarak geçti.
“Reuters’ın haberine göre, Türkiye, Threads-Instagram veri paylaşımı üzerinden Meta'ya karşı harekete geçti. Türkiye'nin rekabet otoritesi Pazartesi günü Meta Platforms Inc'e, şirketin hakim pazar konumunun olası kötüye kullanımını araştırırken Instagram ve Threads platformları arasındaki veri paylaşımını engellemeyi amaçlayan bir ihtiyati tedbir uyguladı.”
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“Önde gelen kullanıcıların paylaştığı geniş ve ilginç içerikleri olan bir haber, tartışma ve sosyal medya platformu olan Reddit'te de 'Türkiye Instagram'ı engelledi' başlığının altında hem Türk hem de yabancı kullanıcılar tarafından tartışmalar gerçekleşti. Gönderilerde bazıları bu engelin doğru olduğunu savurunurken, bazı kullanıcılar ise ifade özgürlüğünün engellenmesi olarak yorumluyorlar.”
“Economictimes'da çıkan haberde ise, Türkiye Instagram platformuna erişimi engelliyor ama hiçbir gerekçe göstermiyor. Bilgi teknolojisi düzenleyicisi Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin sosyal medya platformu Instagram'a erişimi engellediğini, yasağın nedenini veya süresini belirtmeden platformun mobil uygulamasını da erişilemez hale getirdiğini söyledi" ifadeleri kullanıldı.”
“Organizer'ın internet sitesinde ise haber "Türkiye, Hamas lideri Haniye için hükümet yetkilisinin taziye paylaşımını platform tarafından engellenmesinin ardından Instagram'ı yasakladı.”
“Fransız haber kanalı France 24'te ise haber şu şekilde yer aldı: Ulusal iletişim otoritesi, üst düzey bir Türk yetkilinin ABD şirketine yönelik sansür suçlamalarının ardından Cuma günü Türkiye'nin Instagram sosyal medya ağına erişimi engellediğini söyledi.”
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