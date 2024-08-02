Instagram'a Nasıl Girilir? Erişim Engeli Getirilen Instagram'a VPN ile Girilir mi?
Instagram'a Nasıl Girilir? Erişim Engeli Getirilen Instagram'a VPN ile Girilir mi?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'dan itibaren Instagram'a erişim engeli getirildi. Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenler ise alternatif yollar aramaya başladı. Peki, Instagram'a nasıl girilir?
İşte, detaylar...
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BTK kararı ile Instagram'a erişim engeli geldi! Kararın neden alındığına ya da yasağın ne zaman kalkacağına dair pek çok detay kullanıcılar tarafından merak ediliyor.
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Instagram'a Nasıl Girilir?
Peki, Instagram'a VPN ile Nasıl Giriş Yapılır?
Instagram'a VPN ile erişim için sosyal medya platformu X üzerinden tavsiyeler gelmeye de başladı.
İşte, Instagram'a VPN ile giriş yapmak için kullanabileceğiniz ücretsiz VPN uygulamaları
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Instagram'a bilgisayardan giriş yapmak isteyenler için de hızlı ve kolay çözümler bulunuyor.
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