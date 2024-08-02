Instagram'a Nasıl Girilir? Erişim Engeli Getirilen Instagram'a VPN ile Girilir mi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararı ile 2 Ağustos Cuma günü saat 03.00'dan itibaren Instagram'a erişim engeli getirildi. Türkiye'de yaklaşık 58 milyon kullanıcısı olan sosyal medya platformuna giriş yapmak isteyenler ise alternatif yollar aramaya başladı. Peki, Instagram'a nasıl girilir?

İşte, detaylar...