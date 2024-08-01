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Olimpiyatlarda En Çok Konuşulan İsimi Yusuf Dikeç, Kripto Para Piyasasını da Alt Üst Etti!

Olimpiyatlarda En Çok Konuşulan İsimi Yusuf Dikeç, Kripto Para Piyasasını da Alt Üst Etti!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 13:54

Olimpiyatların açık ara en çok konuşulan ismi Yusuf Dikeç'in $DIKEC adıyla 'meme token'ı çıktı. İnternet geyiği bir anda Kripto Para dünyasını da alt üst etti. Günün en büyük olayı haline gelen 'Havalı Türk tetikçi' Token'ı kazandırdı! 

İşte, detaylar...

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Bildiğiniz gibi Japonya'dan Amerikaya, Güney Kore'den Türkiye'ye tüm dünya bu kareyi konuşuyor!

Bildiğiniz gibi Japonya'dan Amerikaya, Güney Kore'den Türkiye'ye tüm dünya bu kareyi konuşuyor!

Milli atıcı Yusuf Dikeç'in tam donanımlı rakiplerine karşı aldığı zafer ve ülkemize getirdiği Gümüş madalya, gündeme bomba gibi düştü.

Yusuf Dikeç Hakkında Detaylı Bilgi Haberimizde 👇

Dünyanın konuştuğu Dikeç, kripto para dünyasını da alt üst etti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulan $DIKEC adındaki meme coin, beklenenden de hızlı bir şekilde değerlendi.

Dünyanın konuştuğu Dikeç, kripto para dünyasını da alt üst etti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından oluşturulan $DIKEC adındaki meme coin, beklenenden de hızlı bir şekilde değerlendi.

Yalnızca 24 saatte yüzde 257 artan Token'ın değeri bir kez daha 'Başarı, eliniz cebinizdeyken gelmez' dedirtti!

Yalnızca 24 saatte yüzde 257 artan Token'ın değeri bir kez daha 'Başarı, eliniz cebinizdeyken gelmez' dedirtti!

Günün en büyük olayı olarak Token dünyasına kazındı: 'Havalı Türk tetikçi'

Günün en büyük olayı olarak Token dünyasına kazındı: 'Havalı Türk tetikçi'

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