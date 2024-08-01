Fotoğraf Sanatçılarına Poz Veren Meraklı Dostlarımızla Dünyanın En İyi Kareleri
Fotoğraf Sanatçılarına Poz Veren Meraklı Dostlarımızla Dünyanın En İyi Kareleri
Yaban hayatın şirin mi şirin meraklı canlılarıyla tanışın. Vahşi doğa fotoğrafçılarının elinden kamerayı kapan, deklanşöre bastı. Elbette çekim açısı değişince dünya bir anda güzelleşti!
İşte, karşınızda her kareyi benzersiz kılan sevimli dostlarımız...
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1. İlk görüntü fotoğraf sanatçısı Dan Dinu tarafından çekilen şirin mi şirin kızıl tilki
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2. Doğanın sevgisi sizi bulur!
3. 'Hey arkandayım...'
4. 'Ben seni çektim sen de beni çek...'
5. Düğün fotoğrafçısı, kızıl tilki
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6. Meraklı dostumuz mirket
7. Sincap dostumuz... Saklanmak için daha iyi bir yer alamazdı!
8. Sanatçı David C Schultz'tan kutuplar hatırası...
9. Minik bir kedi
10. Hadi sen de bak: 'Nasıl beğendin mi?'
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11. Eşsiz kareler için keyifli bir teşekkür
12. Umarız fotoğrafçı iyidir!
13. Dünyanın en iyi selfiesi...
14. Minik meraklı dostumuza poz vermek ister misiniz?
15. Peki, ya bu biraz büyük dostumuza poz vermeye cesaretiniz var mı?
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16. En iyi lensten daha keskin gözler ve bakışlar!
17. Hızlı kaçan mı, yoksa bu kareyi yakalayan mı olmak isterdiniz?
18. '3, 2, 1 Kayıt'
19. 'Bunu neden biz keşfedemedik' diyen meraklı dostlarımız...
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