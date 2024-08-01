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Fotoğraf Sanatçılarına Poz Veren Meraklı Dostlarımızla Dünyanın En İyi Kareleri

etiket Fotoğraf Sanatçılarına Poz Veren Meraklı Dostlarımızla Dünyanın En İyi Kareleri

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 13:11

Yaban hayatın şirin mi şirin meraklı canlılarıyla tanışın. Vahşi doğa fotoğrafçılarının elinden kamerayı kapan, deklanşöre bastı. Elbette çekim açısı değişince dünya bir anda güzelleşti! 

İşte, karşınızda her kareyi benzersiz kılan sevimli dostlarımız... 

Kaynak

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1. İlk görüntü fotoğraf sanatçısı Dan Dinu tarafından çekilen şirin mi şirin kızıl tilki

1. İlk görüntü fotoğraf sanatçısı Dan Dinu tarafından çekilen şirin mi şirin kızıl tilki

2. Doğanın sevgisi sizi bulur!

2. Doğanın sevgisi sizi bulur!

3. 'Hey arkandayım...'

3. 'Hey arkandayım...'

4. 'Ben seni çektim sen de beni çek...'

4. 'Ben seni çektim sen de beni çek...'

5. Düğün fotoğrafçısı, kızıl tilki

5. Düğün fotoğrafçısı, kızıl tilki
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6. Meraklı dostumuz mirket

6. Meraklı dostumuz mirket

7. Sincap dostumuz... Saklanmak için daha iyi bir yer alamazdı!

7. Sincap dostumuz... Saklanmak için daha iyi bir yer alamazdı!

8. Sanatçı David C Schultz'tan kutuplar hatırası...

8. Sanatçı David C Schultz'tan kutuplar hatırası...

9. Minik bir kedi

9. Minik bir kedi

10. Hadi sen de bak: 'Nasıl beğendin mi?'

10. Hadi sen de bak: 'Nasıl beğendin mi?'
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11. Eşsiz kareler için keyifli bir teşekkür

11. Eşsiz kareler için keyifli bir teşekkür

12. Umarız fotoğrafçı iyidir!

12. Umarız fotoğrafçı iyidir!

13. Dünyanın en iyi selfiesi...

13. Dünyanın en iyi selfiesi...

14. Minik meraklı dostumuza poz vermek ister misiniz?

14. Minik meraklı dostumuza poz vermek ister misiniz?

15. Peki, ya bu biraz büyük dostumuza poz vermeye cesaretiniz var mı?

15. Peki, ya bu biraz büyük dostumuza poz vermeye cesaretiniz var mı?
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16. En iyi lensten daha keskin gözler ve bakışlar!

16. En iyi lensten daha keskin gözler ve bakışlar!

17. Hızlı kaçan mı, yoksa bu kareyi yakalayan mı olmak isterdiniz?

17. Hızlı kaçan mı, yoksa bu kareyi yakalayan mı olmak isterdiniz?

18. '3, 2, 1 Kayıt'

18. '3, 2, 1 Kayıt'

19. 'Bunu neden biz keşfedemedik' diyen meraklı dostlarımız...

19. 'Bunu neden biz keşfedemedik' diyen meraklı dostlarımız...

Fotoğrafçı: John Greene

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