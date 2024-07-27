Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Bu tasarımlar karşısında hayal gücünüz sınırlı kalacak! Üstelik gördüğünüz anda kavram karmaşası yaşatan, neden yapıldıklarını anlamayacağınız tasarımların her biri gerçek. Acaba, Reddit'ten derlediğimiz eşsiz 15 tasarım arasında sizin favoriniz hangisi olacak?
Hazırsanız, başlıyoruz...
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1. Tuvalette bile ayrılmayan romantik çiftlere selam olsun!
2. 'Ce-ee' Bu kez sahiden korkmuş olabilirsiniz
3. Açıkçası, fotoshop olmasını çok isterdik...
4. Aslında sanatsal kaygılarla yapıldığına eminiz!
5. Evinde kedi olanlar almasın: Acaba, Kedi Kadın görse ne yapardı?
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6. Biraz büyüttük...
7. Rico ilaç mı, yoksa ilaç bağımlısı mı?
8. Anlaması güç bir kafa!
9. 'Menümüzü garsonlarımızın tırnağında bulabilirsiniz'
10. Yumurta koğuşu derken?
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11. Okul otobüsü olmuş sana 'Cool bus'
12. Peki, bunu giyer misiniz? Traktör tekeri stili ayakkabı!
13. Şapka dediğin, turp gibi olmalı!
14. Konuklarınızın görmek istediği dekorasyon harikası!
15. Vahşi ve korkunç olduğu kadar pahalı...
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