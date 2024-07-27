Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 01:16

Bu tasarımlar karşısında hayal gücünüz sınırlı kalacak! Üstelik gördüğünüz anda kavram karmaşası yaşatan, neden yapıldıklarını anlamayacağınız tasarımların her biri gerçek. Acaba, Reddit'ten derlediğimiz eşsiz 15 tasarım arasında sizin favoriniz hangisi olacak?

Hazırsanız, başlıyoruz...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçtiğimiz Haftanın Göz Kanatan Tasarımlarına Göz Atmayı Unutmayın 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Tuvalette bile ayrılmayan romantik çiftlere selam olsun!

1. Tuvalette bile ayrılmayan romantik çiftlere selam olsun!

2. 'Ce-ee' Bu kez sahiden korkmuş olabilirsiniz

2. 'Ce-ee' Bu kez sahiden korkmuş olabilirsiniz

3. Açıkçası, fotoshop olmasını çok isterdik...

3. Açıkçası, fotoshop olmasını çok isterdik...

4. Aslında sanatsal kaygılarla yapıldığına eminiz!

4. Aslında sanatsal kaygılarla yapıldığına eminiz!

5. Evinde kedi olanlar almasın: Acaba, Kedi Kadın görse ne yapardı?

5. Evinde kedi olanlar almasın: Acaba, Kedi Kadın görse ne yapardı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Biraz büyüttük...

6. Biraz büyüttük...

7. Rico ilaç mı, yoksa ilaç bağımlısı mı?

7. Rico ilaç mı, yoksa ilaç bağımlısı mı?

Biz pastadaki ağrı kesiciden şüpheliyiz!

8. Anlaması güç bir kafa!

8. Anlaması güç bir kafa!

9. 'Menümüzü garsonlarımızın tırnağında bulabilirsiniz'

9. 'Menümüzü garsonlarımızın tırnağında bulabilirsiniz'

10. Yumurta koğuşu derken?

10. Yumurta koğuşu derken?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Okul otobüsü olmuş sana 'Cool bus'

11. Okul otobüsü olmuş sana 'Cool bus'

12. Peki, bunu giyer misiniz? Traktör tekeri stili ayakkabı!

12. Peki, bunu giyer misiniz? Traktör tekeri stili ayakkabı!

13. Şapka dediğin, turp gibi olmalı!

13. Şapka dediğin, turp gibi olmalı!

14. Konuklarınızın görmek istediği dekorasyon harikası!

14. Konuklarınızın görmek istediği dekorasyon harikası!

15. Vahşi ve korkunç olduğu kadar pahalı...

15. Vahşi ve korkunç olduğu kadar pahalı...

249 dolar kaç TL eder hesaplamadan duramayacaksınız!

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın