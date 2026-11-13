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Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya 'Şarkıcı' Yönünü Gösterdi

Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya 'Şarkıcı' Yönünü Gösterdi

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 19:16
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Uzak Şehir'e veda ettikten sonra Aşk ve Taht'ta da boy gösteren Ferit Kaya, bu kez set yerine mikrofonun başında görüldü. Şarkıcı Berkay'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, sohbetin ortasında mikrofonu eline alıp Bursa yöresinin sevilen türküsü Zeytinyağlı Yiyemem Aman'a eşlik etti. Düet sosyal medyada hızla dolaşıma girerken hayranlar, ekranların tanıdık yüzünün bu yanını ilk kez görmenin şaşkınlığını yorumlarına yansıttı.

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Ferit Kaya, Uzak Şehir'in Demir Baybars'ı olarak tanınmış, sezon finaliyle diziye veda etmişti.

Ferit Kaya, Uzak Şehir'in Demir Baybars'ı olarak tanınmış, sezon finaliyle diziye veda etmişti.
onedio.com

Ferit Kaya, Uzak Şehir dizisinde canlandırdığı Demir Baybars karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, Haziran başındaki sezon finaliyle birlikte diziden ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından atv'nin Aşk ve Taht dizisinde Melik Keyferidun rolünü üstlenen oyuncu, yeni projesinde umduğu ilgiyi bulamadı; reyting beklentisini karşılayamadığı aktarılan dizi kısa sürede final yaptı. Dizi bittikten sonra ilk kez konuk olduğu Berkay'ın YouTube programı da bu yüzden, Kaya'yı bir süredir ekranda göremeyen izleyiciler için küçük bir sürpriz oldu.

Berkay'la Zeytinyağlı Yiyemem Aman'ı seslendiren Ferit Kaya, şarkının ortasında dans etmekten de geri durmadı.

Berkay'la Zeytinyağlı Yiyemem Aman'ı seslendiren Ferit Kaya, şarkının ortasında dans etmekten de geri durmadı.
onedio.com

Berkay'ın programında sohbet ilerlerken şarkıcıyla birlikte Bursa yöresine ait Zeytinyağlı Yiyemem Aman türküsünü, nam-ı diğer Gelin Nazlanması'nı seslendiren Kaya, türkü boyunca Berkay'a eşlik etti ve ritme kendini kaptırıp dans etmekten de çekinmedi. Videoyu izleyen hayranlar, oyuncunun bu yönünü daha önce bilmediklerini yazıp performansa ilgi gösterdi. Berkay da programın ardından yaptığı paylaşımda Kaya'ya sohbeti ve mütevazı tavrı için teşekkür etti; Kaya'nın cevabı ise kısaca 'İyi ki dayıcım' oldu.

Buradan dinleyebilirsiniz.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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