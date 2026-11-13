Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya 'Şarkıcı' Yönünü Gösterdi

Berkay'ın programında sohbet ilerlerken şarkıcıyla birlikte Bursa yöresine ait Zeytinyağlı Yiyemem Aman türküsünü, nam-ı diğer Gelin Nazlanması'nı seslendiren Kaya, türkü boyunca Berkay'a eşlik etti ve ritme kendini kaptırıp dans etmekten de çekinmedi. Videoyu izleyen hayranlar, oyuncunun bu yönünü daha önce bilmediklerini yazıp performansa ilgi gösterdi. Berkay da programın ardından yaptığı paylaşımda Kaya'ya sohbeti ve mütevazı tavrı için teşekkür etti; Kaya'nın cevabı ise kısaca 'İyi ki dayıcım' oldu.

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