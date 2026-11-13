Uzak Şehir’e Veda Eden Ferit Kaya 'Şarkıcı' Yönünü Gösterdi
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Uzak Şehir'e veda ettikten sonra Aşk ve Taht'ta da boy gösteren Ferit Kaya, bu kez set yerine mikrofonun başında görüldü. Şarkıcı Berkay'ın YouTube programına konuk olan oyuncu, sohbetin ortasında mikrofonu eline alıp Bursa yöresinin sevilen türküsü Zeytinyağlı Yiyemem Aman'a eşlik etti. Düet sosyal medyada hızla dolaşıma girerken hayranlar, ekranların tanıdık yüzünün bu yanını ilk kez görmenin şaşkınlığını yorumlarına yansıttı.
Ferit Kaya, Uzak Şehir'in Demir Baybars'ı olarak tanınmış, sezon finaliyle diziye veda etmişti.
Berkay'la Zeytinyağlı Yiyemem Aman'ı seslendiren Ferit Kaya, şarkının ortasında dans etmekten de geri durmadı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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