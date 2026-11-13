Duyma Kalitesi Artan Kulaktan Toplu Gülme Krizlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Koca bir haftayı daha kapatmak üzereyiz. İyisiyle kötüsüyle geçirdiğimiz bu hafta da neyse ki yüzümüzü güldüren kullanıcılar vardı. Kimi yaşadığı bir olayla güldürdü kimi de yaptığı tespitle. Hazırsanız, haftanın son iş günü olan Cuma'da kimler neler paylaşmış, bi bakalım!