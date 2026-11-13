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Duyma Kalitesi Artan Kulaktan Toplu Gülme Krizlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Duyma Kalitesi Artan Kulaktan Toplu Gülme Krizlerine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.11.2026 - 19:01
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Koca bir haftayı daha kapatmak üzereyiz. İyisiyle kötüsüyle geçirdiğimiz bu hafta da neyse ki yüzümüzü güldüren kullanıcılar vardı. Kimi yaşadığı bir olayla güldürdü kimi de yaptığı tespitle. Hazırsanız, haftanın son iş günü olan Cuma'da kimler neler paylaşmış, bi bakalım!

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Başlıyoruz!👇🏻

Başlıyoruz!👇🏻
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👀

👀
twitter.com

"Toplu gülme krizi"

"Toplu gülme krizi"
twitter.com

+ duşa girmenin zorluk

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Demek ki şimdi düşündüğümüz o eserler...

Demek ki şimdi düşündüğümüz o eserler...
twitter.com

😂😂😂

😂😂😂
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

"Arda Güler İspanyolca konuşuyor // Türkçe konuşuyor"

"Arda Güler İspanyolca konuşuyor // Türkçe konuşuyor"
twitter.com

👇🏻

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Tekrar görüşmek üzere!

Tekrar görüşmek üzere!
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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