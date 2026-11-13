TikTok Videosu İçin Kafesinden Çıkarılan Kaplan, 19 Yaşındaki Genci Öldürdü: Pakistan'da 2 Kişi Gözaltında
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pakistan'ın Lahore bölgesindeki Kahna'da özel bir çiftlikte TikTok videosu çekilmek için kafesinden çıkarılan dişi kaplan, çiftlik çalışanı 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak çarşamba günü hayatını kaybetti. Polis, çiftlik sahibi Fayyaz ile TikTok fenomeni Norman Hassan'ı gözaltına aldı.
Kaynak: Yahoo News UK
Üretim çiftliğindeki dişi kaplan, bir TikTok videosu için kafesinden çıkarıldı.
Kaplan, çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı.
Saldırı önce köpek saldırısı olarak anlatıldı, tıbbi inceleme gerçeği ortaya çıkardı.
Polis, çiftlik sahibi Fayyaz ile TikTok fenomeni Norman Hassan'ı gözaltına aldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın