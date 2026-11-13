TikTok Videosu İçin Kafesinden Çıkarılan Kaplan, 19 Yaşındaki Genci Öldürdü: Pakistan'da 2 Kişi Gözaltında

Polise göre Norman Hassan, soruşturmacılara Talha'ya bir köpeğin saldırdığını söyledi. Kahna Polisi ise X hesabından yaptığı açıklamada, kaplan saldırısının gerçeği örtbas etmek için köpek saldırısı gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak tıbbi muayeneler ve yürütülen soruşturma, yaraların köpekten değil kaplandan kaynaklandığını gösterdi.