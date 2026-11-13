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TikTok Videosu İçin Kafesinden Çıkarılan Kaplan, 19 Yaşındaki Genci Öldürdü: Pakistan'da 2 Kişi Gözaltında

TikTok Videosu İçin Kafesinden Çıkarılan Kaplan, 19 Yaşındaki Genci Öldürdü: Pakistan'da 2 Kişi Gözaltında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2026 - 19:19
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Pakistan'ın Lahore bölgesindeki Kahna'da özel bir çiftlikte TikTok videosu çekilmek için kafesinden çıkarılan dişi kaplan, çiftlik çalışanı 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı. Ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı ancak çarşamba günü hayatını kaybetti. Polis, çiftlik sahibi Fayyaz ile TikTok fenomeni Norman Hassan'ı gözaltına aldı.

Kaynak: Yahoo News UK

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Üretim çiftliğindeki dişi kaplan, bir TikTok videosu için kafesinden çıkarıldı.

Üretim çiftliğindeki dişi kaplan, bir TikTok videosu için kafesinden çıkarıldı.

Olay, Kahna'daki özel bir çiftliğin vahşi hayvan üretim alanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir sosyal medya fenomeninin TikTok için video çekebilmesi amacıyla dişi kaplan kafesinden çıkarıldı.

O sırada çiftlikte Talha'nın babası ile kardeşi Hashim de vardı. Çekimin parçası olarak serbest bırakılan hayvan kısa süre içinde kontrolden çıktı.

Kaplan, çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı.

Kaplan, çiftlikte çalışan 19 yaşındaki Talha'ya saldırdı.

Saldırıda ağır yaralanan Talha, kritik durumda hastaneye kaldırıldı. Tedavi gördüğü hastanede çarşamba günü hayatını kaybeden gencin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Çiftlikte çalıştığı belirtilen Talha'nın ölümü, Pakistan basınında kısa sürede gündem oldu. Polis, olayla ilgili dava açtı.

Saldırı önce köpek saldırısı olarak anlatıldı, tıbbi inceleme gerçeği ortaya çıkardı.

Saldırı önce köpek saldırısı olarak anlatıldı, tıbbi inceleme gerçeği ortaya çıkardı.

Polise göre Norman Hassan, soruşturmacılara Talha'ya bir köpeğin saldırdığını söyledi. Kahna Polisi ise X hesabından yaptığı açıklamada, kaplan saldırısının gerçeği örtbas etmek için köpek saldırısı gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade etti.

Ancak tıbbi muayeneler ve yürütülen soruşturma, yaraların köpekten değil kaplandan kaynaklandığını gösterdi.

Polis, çiftlik sahibi Fayyaz ile TikTok fenomeni Norman Hassan'ı gözaltına aldı.

Polis, çiftlik sahibi Fayyaz ile TikTok fenomeni Norman Hassan'ı gözaltına aldı.

Yetkililer kaplana el koyarak hayvanı Vahşi Yaşam Departmanı'na teslim etti. Polis şimdi hayvanın bulundurulması için gereken yasal iznin olup olmadığını, çiftlikteki güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığını ve ihmal bulunup bulunmadığını araştırıyor.

Lahore Polisi, olaya ilişkin açıklamasında şu ifadeyi kullandı: 'TikTok tutkusu, bir insan hayatından daha önemli olamaz.'

Daily Mail'in olayla ilgili X paylaşımı:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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