article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TikTok Canlı Yayınlarında Gelen Hediyeler İçin Operasyon: 8 İlde 11 Kişi Gözaltına Alındı

TikTok Canlı Yayınlarında Gelen Hediyeler İçin Operasyon: 8 İlde 11 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.11.2026 - 14:23
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere gönderilen sanal hediyeler üzerinden aklandığı belirlendi. Ankara dahil 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı, 3 kişi hâlâ aranıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı baskın yapıldı.

Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonu Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttü. Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de aynı anda düzenlenen baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 3'ünün yakalanması için çalışma sürüyor. Şüpheliler hakkında yasa dışı bahis suçunu düzenleyen 7258 sayılı Kanun ile suç gelirlerinin aklanması suçlamalarıyla işlem yapılıyor.

Şüpheliler yüksek tutarlı hediyeleri bağış adı altında gönderip parayı komisyon düşülmüş halde geri aldı.

Şüpheliler yüksek tutarlı hediyeleri bağış adı altında gönderip parayı komisyon düşülmüş halde geri aldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre yöntem şöyleydi: Şüpheliler, canlı yayın yapan fenomenlere bağış adı altında yüksek değerli sanal hediyeler gönderdi. Fenomenler bu hediyeleri nakde çevirdi, TikTok'un aldığı komisyon düşüldükten sonra kalan tutarı şüphelilere nakit ya da banka havalesiyle geri aktardı.

Soruşturmada ayrıca bazı şüphelilerin elde ettikleri paranın bir kısmını kuyumculardan mücevher alarak finansal sisteme sokmaya çalıştığı, amacın paranın yurt dışına çıkarılması olduğu değerlendiriliyor.

MASAK'ın 14 şüphelinin son 6 yıllık hesap hareketlerine ilişkin incelemesi ise rakamı ortaya koydu: 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi.

Slime, halay ve sıra gecesi yayınlarıyla büyüyen hediye ekonomisi, kazançların gerçek boyutunu da tartışmaya açtı.

Slime, halay ve sıra gecesi yayınlarıyla büyüyen hediye ekonomisi, kazançların gerçek boyutunu da tartışmaya açtı.

TikTok'ta son haftalarda izleyicilerin gönderdiği hediyelerle yönlendirilen slime yayınları, ardından halay ve sıra gecesi yayınları gündem oldu. Slime yoğuran bir çiftin yayını aynı anda yaklaşık 65 bin 800 kişi tarafından izlendi.

Yayının bir gecede 3 milyon lira kazandırdığı konuşuldu. Yayını yapan çift bu rakamı yalanladı: Çiftin anlattığına göre toplam 140 bin jeton toplandı, bu da yaklaşık 26 bin ile 28 bin lira arasında bir gelire denk geliyordu. Operasyonun ardından, canlı yayın hediyelerinin para trafiğine dönüşebildiği iddiası bu yayınların nasıl kazanç sağladığı sorusunu bir kez daha öne çıkardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın