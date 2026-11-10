TikTok Canlı Yayınlarında Gelen Hediyeler İçin Operasyon: 8 İlde 11 Kişi Gözaltına Alındı

TikTok'ta son haftalarda izleyicilerin gönderdiği hediyelerle yönlendirilen slime yayınları, ardından halay ve sıra gecesi yayınları gündem oldu. Slime yoğuran bir çiftin yayını aynı anda yaklaşık 65 bin 800 kişi tarafından izlendi.

Yayının bir gecede 3 milyon lira kazandırdığı konuşuldu. Yayını yapan çift bu rakamı yalanladı: Çiftin anlattığına göre toplam 140 bin jeton toplandı, bu da yaklaşık 26 bin ile 28 bin lira arasında bir gelire denk geliyordu. Operasyonun ardından, canlı yayın hediyelerinin para trafiğine dönüşebildiği iddiası bu yayınların nasıl kazanç sağladığı sorusunu bir kez daha öne çıkardı.