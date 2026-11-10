TikTok Canlı Yayınlarında Gelen Hediyeler İçin Operasyon: 8 İlde 11 Kişi Gözaltına Alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada, yasa dışı bahis ve diğer suçlardan elde edilen gelirlerin TikTok'ta canlı yayın yapan fenomenlere gönderilen sanal hediyeler üzerinden aklandığı belirlendi. Ankara dahil 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltı kararı bulunan 14 şüpheliden 11'i yakalandı, 3 kişi hâlâ aranıyor.
Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkâri'de eş zamanlı baskın yapıldı.
Şüpheliler yüksek tutarlı hediyeleri bağış adı altında gönderip parayı komisyon düşülmüş halde geri aldı.
Slime, halay ve sıra gecesi yayınlarıyla büyüyen hediye ekonomisi, kazançların gerçek boyutunu da tartışmaya açtı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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