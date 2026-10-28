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Çığırından Çıktı! TikTok'ta Slime Yapan Bir Yayıncının Canlı Yayınını 65 Bin Kişi Aynı Anda İzledi

Çığırından Çıktı! TikTok'ta Slime Yapan Bir Yayıncının Canlı Yayınını 65 Bin Kişi Aynı Anda İzledi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
28.10.2026 - 09:49

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TikTok canlı yayınlarında izleyicilerin gönderdiği hediyeler, yayıncının o anda ne yapacağını belirleyen bir etkileşim aracına dönüşmüş durumda. Slime yapımı da bu sistemle en çok ilgi çeken yayın türlerinden biri haline geldi. Hediye geldikçe malzemeye su, sim ya da pudra eklenmesi ve slime'ın saniyeler içinde şekil değiştirmesi izleyenleri ekrana kilitliyor. Bu da TikTok'ta ciddi bir furyaya dönmüş durumda. 

Dev boyutlara ulaşan bir slime yığınının hazırlandığı bir canlı yayın aynı anda 65 bin civarında kişi tarafından izlendi. Yayıncı ve yanındakiler slime'ı elleriyle yoğururken ekranda hediyelerin durmaksızın geldiği görüldü. Yayının izleyici sayısı, sosyal medyada kullanıcıların çoğunda hem hayret ve hem tepki uyandırdı.

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Slime canlı yayınları nasıl bir furyaya dönüştü?

Slime canlı yayınları nasıl bir furyaya dönüştü?

Slime canlı yayınlarının işleyişi, izleyiciyi seyirci olmaktan çıkarıp yayının bir parçası haline getirmeye dayanıyor. İzleyiciler TikTok'ta gönderdikleri sanal hediyelerle yayıncıya hangi malzemenin ekleneceğini seçiyor. Ekranda görülen su ekleme, sim ya da pudra gibi seçenekler her hediyenin slime'a farklı bir etki yaptığı anlamına geliyor.

Gönderilen hediyeler yayıncılar için gelire dönüşebildiği için bu sistem karşılıklı bir döngü oluşturuyor. Slime büyüdükçe merak artıyor, merak arttıkça yeni izleyiciler yayına katılıyor ve hediye gönderme isteği de yükseliyor. Haliyle bir slime yayını, basit bir malzeme karıştırma videosundan çok daha fazlasına, hepsi birlikte oynanan interaktif bir oyuna dönüşüyor. Kimileri bu yayınları gereksiz bulurken kimileri ise TikTok'ta daha önce gördüğümüz canlı yayınlara göre çok masum olduğunu, bunda bir sakında görmediklerini savundu.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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