Çığırından Çıktı! TikTok'ta Slime Yapan Bir Yayıncının Canlı Yayınını 65 Bin Kişi Aynı Anda İzledi

TikTok canlı yayınlarında izleyicilerin gönderdiği hediyeler, yayıncının o anda ne yapacağını belirleyen bir etkileşim aracına dönüşmüş durumda. Slime yapımı da bu sistemle en çok ilgi çeken yayın türlerinden biri haline geldi. Hediye geldikçe malzemeye su, sim ya da pudra eklenmesi ve slime'ın saniyeler içinde şekil değiştirmesi izleyenleri ekrana kilitliyor. Bu da TikTok'ta ciddi bir furyaya dönmüş durumda.

Dev boyutlara ulaşan bir slime yığınının hazırlandığı bir canlı yayın aynı anda 65 bin civarında kişi tarafından izlendi. Yayıncı ve yanındakiler slime'ı elleriyle yoğururken ekranda hediyelerin durmaksızın geldiği görüldü. Yayının izleyici sayısı, sosyal medyada kullanıcıların çoğunda hem hayret ve hem tepki uyandırdı.

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