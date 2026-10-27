article/comments
article/share
Haberler
Video
Korkmaya Gerek Yok! Bir Hostes Türbülansta Uçağın Neden Düşmediğini Jöle ve Bezelyeyle Anlattı

Korkmaya Gerek Yok! Bir Hostes Türbülansta Uçağın Neden Düşmediğini Jöle ve Bezelyeyle Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
27.10.2026 - 17:21

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Uçağın bir anda sallanmaya başlaması, emniyet kemeri uyarısının yanması ve kabindeki o ani boşluk hissi, uçuş korkusu yaşayan pek çoğumuzun aklına en kötü senaryoları getirmeye yetiyor. Oysa türbülans, havacılıkta sıkça karşılaşılan ve uçuşun doğal bir parçası sayılan bir durum.

'heybabezig' isimli hostes, uçağın türbülans sırasında sallanırken neden düşmediğini elindeki jöle ve bezelyeyle gösterdi. 'Havayı da bir jöle, jölenin içine bezelyeyi koyarsan sallarsın. Uçak da böyledir. Sallandığında uçak düşmez.' diyen hostes, asıl tehlikenin iniş ve kalkış süreçleri olduğunu belirtti. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki türbülans uçağı neden düşürmüyor?

Peki türbülans uçağı neden düşürmüyor?

Türbülans, uçağın hava akımlarındaki ani değişimlerle karşılaşması sonucu yaşadığı düzensiz hareketlerin genel adı. Havadaki sıcaklık farkları, fırtına bulutları, dağların üzerinden geçen sert rüzgarlar ve diğer uçakların arkasında bıraktığı girdaplar bu duruma yol açabiliyor. En zor tahmin edilenlerden biri ise bulutsuz ve açık havada ortaya çıkan, 'açık hava türbülansı' denen tür.

Uçaklar bu tür hava hareketlerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Kanatlar sabit bir yapı gibi görünse de yük altında esneyerek sarsıntıyı emebiliyor. Üstelik uçaklar yolcu taşımaya başlamadan önce, sertifikasyon sürecinde uçuşta karşılaşabilecekleri en yüksek yüklerin 1,5 katına dayanacak şekilde test ediliyor. Pilotlar da rota boyunca hava durumu raporlarını ve diğer uçaklardan gelen bildirimleri takip ederek türbülanslı bölgelerden kaçınmaya ya da irtifa değiştirmeye çalışıyor.

Türbülans hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılıyor. Asıl risk uçağın düşmesi değil, kemeri bağlı olmayan yolcuların ve kabindeki serbest eşyaların sarsıntı sırasında savrulması. Bu yüzden uçuş boyunca emniyet kemerini bağlı tutmak en önemli önlem olarak görülüyor.

Peki iniş ve kalkış neden daha tehlikeli sayılıyor? Hostesin de vurguladığı gibi asıl dikkat gerektiren aşamalar türbülans değil, iniş ve kalkış süreçleri. Uçak bu iki aşamada yere çok yakın, düşük hızda ve düşük irtifada uçtuğu için pilotların karşılaşabilecekleri bir sorunu çözmeye ayırabilecekleri zaman ve mesafe çok kısalıyor. Seyir irtifasında bir aksaklıkta müdahale için dakikalar varken, piste yaklaşırken ya da yerden yeni ayrılırken saniyelerle hareket etmek gerekiyor. Üstelik yan rüzgar, ani rüzgar yön değişimleri, sis ve yağmur gibi hava koşulları da en çok bu aşamalarda belirleyici oluyor. Havacılıkta uçuşun ilk üç dakikasına ve son sekiz dakikasına 'kritik 11 dakika' denmesinin nedeni de bu. Bir sonraki uçuşta kabin sallandığında kemerimiz bağlıysa, jöledeki bezelye gibi yerimizde kalıp sakin kalmamız yeterli.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın