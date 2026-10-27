Korkmaya Gerek Yok! Bir Hostes Türbülansta Uçağın Neden Düşmediğini Jöle ve Bezelyeyle Anlattı

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Uçağın bir anda sallanmaya başlaması, emniyet kemeri uyarısının yanması ve kabindeki o ani boşluk hissi, uçuş korkusu yaşayan pek çoğumuzun aklına en kötü senaryoları getirmeye yetiyor. Oysa türbülans, havacılıkta sıkça karşılaşılan ve uçuşun doğal bir parçası sayılan bir durum.
'heybabezig' isimli hostes, uçağın türbülans sırasında sallanırken neden düşmediğini elindeki jöle ve bezelyeyle gösterdi. 'Havayı da bir jöle, jölenin içine bezelyeyi koyarsan sallarsın. Uçak da böyledir. Sallandığında uçak düşmez.' diyen hostes, asıl tehlikenin iniş ve kalkış süreçleri olduğunu belirtti.
Peki türbülans uçağı neden düşürmüyor?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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