Korkmaya Gerek Yok! Bir Hostes Türbülansta Uçağın Neden Düşmediğini Jöle ve Bezelyeyle Anlattı

Türbülans, uçağın hava akımlarındaki ani değişimlerle karşılaşması sonucu yaşadığı düzensiz hareketlerin genel adı. Havadaki sıcaklık farkları, fırtına bulutları, dağların üzerinden geçen sert rüzgarlar ve diğer uçakların arkasında bıraktığı girdaplar bu duruma yol açabiliyor. En zor tahmin edilenlerden biri ise bulutsuz ve açık havada ortaya çıkan, 'açık hava türbülansı' denen tür.

Uçaklar bu tür hava hareketlerini karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Kanatlar sabit bir yapı gibi görünse de yük altında esneyerek sarsıntıyı emebiliyor. Üstelik uçaklar yolcu taşımaya başlamadan önce, sertifikasyon sürecinde uçuşta karşılaşabilecekleri en yüksek yüklerin 1,5 katına dayanacak şekilde test ediliyor. Pilotlar da rota boyunca hava durumu raporlarını ve diğer uçaklardan gelen bildirimleri takip ederek türbülanslı bölgelerden kaçınmaya ya da irtifa değiştirmeye çalışıyor.

Türbülans hafif, orta ve şiddetli olarak sınıflandırılıyor. Asıl risk uçağın düşmesi değil, kemeri bağlı olmayan yolcuların ve kabindeki serbest eşyaların sarsıntı sırasında savrulması. Bu yüzden uçuş boyunca emniyet kemerini bağlı tutmak en önemli önlem olarak görülüyor.

Peki iniş ve kalkış neden daha tehlikeli sayılıyor? Hostesin de vurguladığı gibi asıl dikkat gerektiren aşamalar türbülans değil, iniş ve kalkış süreçleri. Uçak bu iki aşamada yere çok yakın, düşük hızda ve düşük irtifada uçtuğu için pilotların karşılaşabilecekleri bir sorunu çözmeye ayırabilecekleri zaman ve mesafe çok kısalıyor. Seyir irtifasında bir aksaklıkta müdahale için dakikalar varken, piste yaklaşırken ya da yerden yeni ayrılırken saniyelerle hareket etmek gerekiyor. Üstelik yan rüzgar, ani rüzgar yön değişimleri, sis ve yağmur gibi hava koşulları da en çok bu aşamalarda belirleyici oluyor. Havacılıkta uçuşun ilk üç dakikasına ve son sekiz dakikasına 'kritik 11 dakika' denmesinin nedeni de bu. Bir sonraki uçuşta kabin sallandığında kemerimiz bağlıysa, jöledeki bezelye gibi yerimizde kalıp sakin kalmamız yeterli.